Октябрьскому району нужны новые дороги и школы

Жильцы пожаловались на плохие магистрали и старые тополя. Фото: Анна ПАШАГИНА

Октябрьский район - один из самых непростых в Новосибирске: у жителей возникает много вопросов к качеству дорог, нужны новые школы и детсады. Все самые насущные проблемы сибиряки обозначили во время встречи с Евгением Яковенко, заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска.

ПРОВЕДИТЕ ВОДУ!

Основная проблема частного сектора, расположенного недалеко от Инюшенского бора, - плохое водоснабжение. Скоро придет зима, а трубы старые, и неминуемо будут проблемы. А если трубы лопнут в лютые морозы, это будет настоящая беда.

- Коммунальщики говорят, что это частная территория, поэтому нам нужно будет заплатить за то, чтобы установили колодцы. Но ремонт-то нужен всем улицам, - возмущается Софья Иванова, жительница дома № 8 по 1-му переулку Крупской. - Да еще бы и главную дорогу отсыпать. Она ведь основная, по ней дети ходят. Да и скорая тут не проедет: все разрыто, как в блокадном Ленинграде, честное слово.

Говоря о воде и дорогах, местные не сдерживают эмоций: а как иначе, если в морозы ты можешь оказаться в жуткой ситуации или не получается доехать до своего дома на машине? И новосибирские депутаты это понимают и стараются помочь по мере возможности.

- Ощебенение дороги в наказах есть, это бесспорно. В ближайшие три года сделаем. Мы поговорим с главой администрации и все уточним, - заверяет депутат Евгений Яковенко пенсионеров.

Евгений Яковенко.

Еще один немаловажный вопрос - снос частного сектора. Местная жительница Валентина жалуется, что обременение висит над ними уже 10 лет, а никакой ясности в вопросе нет. Она и ее супруг так и не могут добиться ответа от властей.

- Снос этих крайних домов в планах есть. Губернатор сейчас занимается этим вопросом. Еще около трех лет дом точно трогать не будут, - объяснил депутат.

«А ЕСЛИ УПАДЕТ НА ДОМ? МЫ ЖЕ СГОРИМ!»

Еще один не менее острый вопрос - спил старых деревьев. Жители частного сектора Выборного жилмассива переживают, что из-за покосившихся тополей могут остаться без света.

- Тополя старые, обратите на это внимание. Я попросила соседа - он немного обрезал ветки, но верхушка ведь так и осталась. Не дай бог, на провода упадет во время урагана, мы же все тут сгорим. Я звонила в компанию, специализирующуюся на спиле деревьев, мне сказали, что за работы нужно заплатить 10 тысяч рублей, тогда к нам приедут, - поделилась Софья Иванова.

Евгений Станиславович сообщил, что недавно разговаривал на тему спила старых деревьев с главой администрации. И теперь жильцам нужно только определиться с адресами, куда отправлять вышку.

- Все вопросы, которые сейчас звучат, - текущие. Средства на благоустройство частного сектора запланированы. Встреча с избирателями произошла в большей степени по моей инициативе. Нам нужно подготовиться к выборам в Госдуму, потому что важно сформировать вопросы до этого процесса, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Яковенко, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. - Уже сейчас на федеральный уровень можно вынести вопрос о створе моста. Ведь людям важно понимать, когда их дом будут сносить и как это повлияет на их дальнейшую жизнь.

КОГДА ДЕТИ СМОГУТ УЧИТЬСЯ НА ВЫБОРНОЙ?

Жители частного сектора не упустили возможность и спросили о школах, которые планируют открывать совсем скоро. Речь идет об учебных заведениях на улицах Выборной и Сузунской.

- Зарезервировано больше 2 гектаров, школа включена в программу. На прошлой неделе туда уже приезжала земельная комиссия. Нам здесь без школы никак, - считает чиновник.

Встреча длилась около часа, и новосибирцы были благодарны, что смогли получить ответы на важные для них вопросы.