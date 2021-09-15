День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года: программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем, как пройдет День народного единства 2021 в Новосибирске.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как будет отмечаться День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2021 года.
— Так как сейчас пандемия, крупных мероприятий с большим сборищем народа мы не планируем. Но мы также понимаем, что все-таки этот праздник отметить. В основном будут достаточно кулуарные мероприятия — воркшопы, круглые столы, разговоры о том, что делать дальше, чтобы всем жилось мирно и комфортно. Возможно, проведем и большие мероприятия, но это будет зависеть от Роспотребнадзора, но пока что речи о них не идет, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.
По словам вице-мэра, точно известно, как пройдет праздник, станет известно ближе к концу октября.
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