«Полкласса завалило экзамен»: родители выпускников ополчились на учителя математики в Новосибирске

Многие дети не смогли справиться с заданиями и на пересдаче экзамена по математике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители выпускников одной из новосибирских школ подняли бунт. Они хотят забрать своих детей из школы из-за учителя по математике.

— Она совсем не учит ребят! 20 человек собрались отчисляться, — возмущаются взрослые.

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось поговорить с отцом одного из одиннадцатиклассников, чтобы понять, в чем причина конфликта между педагогом и школьниками.

«ОНА ИХ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ!»

Дима* перешел в 10-й класс в новую школу в прошлом году. Он быстро освоился, нашел с учителями общий язык.

— Я военный, поэтому нам пришлось сменить много школ. Сейчас я пенсионер, поэтому сын оканчивает школу здесь, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, отец школьника. — Проблемы возникли с учителем по математике. Она уже женщина в возрасте, и, по словам сына, объясняет плохо, говорит тихо. Полкласса ничего не понимает.

По словам сибиряка, когда подошло время переходного экзамена в 11-й класс, больше половины учеников завалили именно этот предмет.

— В списке на пересдачу было около 20 человек, в том числе и мой сын. Пересдачу назначили на осень. Перед этим дети ходили на консультации. Мы вместе с другими родителями пошли к директору с просьбой поменять педагога, но нам не помогли, — говорит мужчина.

Как утверждает отец школьника, во время пересдачи полкласса снова не сдало предмет.

— Нам предложили два варианта: забрать документы или остаться на второй год. И такое заявление было сделано не только для нас, но и для всех остальных несдавших. В итоге нам пришлось забрать документы, — возмущается Сергей.

Сергей утверждает, что из их 11-го класса уйдут еще около 20 человек, просто еще не все забрали документы.

«У ВСЕХ ОЦЕНКИ СОВПАЛИ С ПРЕДЫДУЩИМИ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в школу, где у детей произошел конфликт с педагогом. Директор объяснила сложившуюся ситуацию.

— 20 человек из 11-го класса не отчислялись. После окончания 10-го класса некоторые ученики забрали документы, но не столько. Педагог по математике, о котором вы говорите, уже давно работает в сфере образования. Она требовательный и системный учитель. Всегда проводит индивидуальные консультации для тех, кто не понял тему, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Третьякова, директор школы.

Женщина подтвердила, что родители обращались к ней в прошлом году с просьбой заменить учителя.

— Родители в обращении написали, что раньше у их детей оценки по математике были хорошие, а сейчас — плохие. Мы по каждой фамилии проверили историю обучения в других школах и то, как они окончили 9-й класс. Все оценки совпали с теми, что у них были в 10-м классе, — продолжает директор. — Многое зависит от самих ребят: они либо опаздывают на уроки, либо уходят раньше. Думаю, знания не усваиваются по этой причине, а не из-за тихой речи педагога.

Возможно, дети и правда приукрасили ситуацию с массовым отчислением, чтобы сгладить накал страстей в отношениях с родителями. Что же касается конкретно Димы, чей папа бывший военный, в другой школе за год по математике у него была четверка.

Понятное дело, лето до пересдачи ребятам дали для того, чтобы подготовиться к экзамену. Те, кто за три месяца не справился с этой задачей, явно или лодырничал, или безнадежно отстал от программы. Папа Димы заверяет, что его сын готовился, но, кроме математики, в числе несданных предметов была еще и физика. С ней ученик успешно справился, а вот царица наук ему так и не покорилась.

* Имя изменено.

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