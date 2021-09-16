Сибирские ученые вывели новый сорт картофеля

Новый сорт картофеля был внесен в госреестр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» вывели новый сорт картофеля «Сокур». Он был добавлен в госреестр селекционных достижений. Это уже второй официально зарегистрированный сорт картофеля, разработанный сибирскими учеными. В 2018 году в реестр был внесен сорт «Златка».

— Златка — среднеспелый сорт, устойчивый к основным заболеваниям, распространенным в нашем регионе. Он имеет желтую мякоть с очень высокими вкусовыми качествами, а урожайность достигает 456 центнеров с гектара. Сокур же — это розовый картофель, он также имеет высокую устойчивость к патогенам, у него ровные клубни овальной формы с очень мелкими «глазками» и высоким уровнем крахмала, который обеспечивает этому сорту замечательные вкусовые качества, — отметила создатель сортов, старший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анна Сафонова.

Новые сорта картофеля уже успели испытать в полях, чтобы проверить как они показывают себя не на опытных делянках, а в масштабном производстве.

— Хочу отметить две особенности Златки и Сокура, которые делают их интересными как для крупных хозяйств, так и для обычных дачников. Первая — это многоклубневость, с одного куста мы собираем до двадцати клубней, а значит, можно получить хороший результат даже с небольшого участка. А второе свойство — высокая устойчивость к фитофторе, за три года работы с ними мы смогли убедиться, что они превосходят в этом отношении ряд других сортов, популярных в нашем регионе, — рассказал представитель ЗАО «Мичуринец», где тестировали картофель, Павел Потапов.

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