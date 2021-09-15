В Новосибирске школьника выгнали с тренировки по боксу из-за длинной челки

Ефим от челки отказываться не собирается. Фото: соцсети.

11-летний Ефим - спортивный мальчик: занимался и ушу, и футболом, а в итоге выбрал бокс. Но вторая тренировка в школе олимпийского резерва для новосибирского пятиклассника закончилась совсем неспортивно: тренер выгнал его с занятия. Причина тому - длинная челка у школьника.

- На первом занятии у нас был другой тренер, никаких нареканий к челке сына у него нее было. А со второго занятия новый тренер сына попросил уйти: сказал, сто когда Ефим подстрижется, может возвращаться, - рассказала КП-Новосибирск Мария, мама мальчика. - Сын вышел из зала, позвонил мне, и я сказала, чтобы он ехал домой.

Ефим со своей мамой. Фото: соцсети.

О случившемся Мария рассказала на своей странице в соцсетях, и ее подписчики тут же разделились на два лагеря: кто-то поддержал мальчишку с челкой, кто-то - тренера.

- Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис, Антонио Бандерас - эти брутальные мужики владеют боевыми искусствами, они физически очень развиты, и при этом они в разные периоды жизни носили длинные волосы или косички. А некоторые и по сей день их сохранили. И определять признак мужественности по длинне волос глупо.

- Правильно сделали, а то непонятно то ли девушка, то ли мальчик. Без обид! Какие хвостики? Это же мальчик, будущий мужчина! Срочно исправляй причёску ему!

Злопыхателей и Маша, и Ефим воспринимают с юмором, и менять из-за них высказываний прическу мальчик не намерен:

- Вообще-то у Ефима в школе такая прическа считается модной, многие такую сделали. В спорте его челка никак не мешает, - говорит Мария. - Мы пробовали подстригаться покороче, но сыну не понравилось. И даже после всей этой истории менять прическу не хочет.

А вот тренера Ефим все-таки сменил:

- Мы поговорили с директором школы, он оказался очень грамотным и правильным мужчиной и согласился с тем, что не важно, что на голове, важно, что в ней. Мы подобрали другого тренера и другой филиал этой же школы, и я рада, что всё обернулось именно так, - говорит Мария.

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