Как справиться с коррупцией в правоохранительных органах?

Дарья Карасева считает, что судебная власть тоже должна быть максимально открытой. Фото: партия «Новые люди».

В Новосибирске побывал Руслан Калимуллин - бывший следователь по особо важным делам одного из главных следственных подразделений Москвы, кандидат в Госдуму от партии «Новые люди». Среди самых громких дел, которые он вел, - дело экс-полковника Дмитрия Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов рублей. Вместе с юристами и общественниками за круглым столом экс-следователь обсудил злободневный вопрос борьбы с коррупцией в России.

ПРОБЛЕМЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ

По словам Руслана Калимуллина, Новосибирск - десятый город, в который он приехал. И в каждом регионе одни и те же проблемы: люди жалуются на работу правоохранительных органов.

- На мой взгляд, для того чтобы правоохранительная система не ассоциировалась с коррупцией, достаточно пяти аспектов: выбирать судей, выбирать прокуроров, гуманизировать правосудие, усилить общественный контроль и отменить палочную систему (система оценки работы правоохранительных органов по статистике завершенных дел. - Ред.). В связи с чем необходима выборность судей? Люди, даже придя в суд, не могут отстоять свои интересы, потому что судья на должность назначается и согласовывается, но не с людьми, а с чиновниками, - считает Руслан.

Руслан Калимуллин. Фото: партия «Новые люди».

Плачевную ситуацию в правоохранительных структурах отметил и руководитель комитета по экономической безопасности и противодействию коррупции НОО «Опора России» Евгений Бессонов. Он привел данные по мелкому взяточничеству: количество таких дел с годами только увеличивается.

- Изначально дел возбуждается очень много, а до окончательного решения доходит мало. Причина - низкая компетенция специалистов, работающих над делами, - подчеркнул Евгений Бессонов. По его мнению, множество коррупционных дел заводят по указанию каких-либо лиц, а действительно реальные дела по этой статье проходят крайне редко.

СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТОЙ

По словам практикующего юриста, партнера адвокатского бюро АБ Prim Group Жанны Гвоздик, в судебной системе накопилось множество проблем, и коррупция цветет буйным цветом.

- Мы видим, что у депутатов по отчетам о доходах старенькая машинка и старенькая квартирка, а на самом деле все понимают, что все остальное записано на родственников, - отметила Жанна Гвоздик.

- Существуют институты, механизмы, регуляторы, законы, нормы, но в конкретном деле мы убедились, что аппаратчики, люди в этом механизме абсолютно инфантильны в проблемах бизнеса. Мы обратились в местный аппарат с конкретной проблемой, и рядовые сотрудники откладывали наше обращение с различными отговорками. Мы постоянно сталкиваемся с безразличием аппарата и желанием заработать на проблемах людей, - дополнил коллега Жанны, юрист Михаил Агапов.

Фото: партия «Новые люди».

По мнению Руслана Калимуллина, для того чтобы изменить систему, нужно изменить критерии оценки работы правоохранительных органов.

- Палочная система мешает и фигурантам дела, и самим сотрудникам, которые готовы работать, защищать интересы людей. Эта пресловутая система мешает им работать эффективно. Возьмем, к примеру, участкового: он сидит в опорном пункте и отписывает материалы вместо того, чтобы общаться с людьми, принимать от них жалобы и заниматься охраной общественного порядка. Во всех регионах эта проблема стоит остро, и все люди говорят об одном и том же. Люди хотят, чтобы правоохранительная система была открытой, отзывчивой, - уверен Руслан.

Депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева отметила, что в Новосибирске уже удалось подготовить законопроект о возвращении прямых выборов мэров и разработать критерии независимой оценки работы глав сел и городов.

- Я считаю, что и судебная власть тоже должна быть максимально открытой, - заявила Дарья Карасева.

Наталья Пинигина (слева) поддержала мнение коллег о необходимости изменений. Фото: партия «Новые люди».

Правозащитник и сторонник партии «Новые люди», практикующий юрист Наталья Пинигина поддержала мнение коллег о необходимости изменений:

- Вся моя правозащитная деятельность всегда была направлена на борьбу с коррупцией, несмотря на противодействие, решение мелких и крупных вопросов предпринимателей. Я реально смотрю на вещи и понимаю, что полностью проблему искоренить невозможно, но минимизировать этот уровень просто необходимо.