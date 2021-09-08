Территория детства - в каждом дворе!

Дети были в восторге от праздника и новой площадки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Во дворе дома № 15 по улице Станиславского вечером 6 сентября царило небывалое оживление: здесь торжественно открыли новую комбинированную детскую и спортивную площадку. Радовалась не только местная детвора - ребятишки и мамочки с малышами из соседних домов тоже пришли на праздник, ведь теперь у них будет больше возможностей для интересного отдыха и веселых игр.

50 НОВЫХ ПЛОЩАДОК В 2021 ГОДУ

Программа «Территория детства» - это партийный проект «Единой России», который реализуется в Новосибирске при поддержке губернатора Новосибирской области, а также депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. Проект стартовал в 2019 году и за прошедшие два года благодаря ему по всему городу было установлено 60 детских и спортивных площадок, а всего в этом году запланировано установить 50 новых площадок.

- Прежде всего мы стараемся устанавливать площадки в больших дворах, там, где они особенно нужны. И конечно, важно желание самих жителей, чтобы они были в этом заинтересованы. К нам обращаются представители управляющих компаний, которые, как правило, в курсе нашей программы «Территория детства». Финансирование идет за федеральный счет, а мы выступаем как операторы. Мы уже установили три детские площадки по адресам: улица Станиславского, 11; улица Плахотного, 43; улица Блюхера, 31. Сегодня устанавливаем здесь, в большом дворе дома № 15 на улице Станиславского. И конечно, мы стараемся делать не сухие скучные открытия, не просто перерезать ленточку и уйти, а устроить какие-то развлечения и угощения для детей, их родителей, бабушек и дедушек, - рассказал организатор праздника депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов (депутатское объединение «Единая Россия»).

Дмитрий Червов.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

В ожидании торжественного открытия ребятня с восторгом исследовала две части площадки: для детей помладше и для тех, кто постарше. Компания девчушек авторитетно заявила, что им больше по нраву «взрослая» часть площадки с уличными тренажерами и турниками, потому что по ним интересно лазить и соревноваться, кто быстрее, смелее и ловче. Молодые мамы поделились, что для них это большое подспорье, ведь теперь малышне есть где порезвиться. Многие отметили, что задумка с песочным покрытием их детям пришлась по нраву: это словно одна большущая песочница - кому такое не понравится!

Еще одна гостья праздника рассказала, что, хоть она и не живет в этом доме, новой площадке очень рада.

- Я забираю внучку из школы, и теперь мне очень удобно: я сижу здесь на лавочке и жду, когда закончатся занятия. Внучка тут побегает, разомнется, отдохнет от уроков - после этого можно и домой отправляться. Это очень удобно! Вообще, когда делается что-то хорошее, это всегда радует, - улыбается пенсионерка.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Ровно в 18.00 пришло время праздника. Дмитрий Червов вместе с детьми перерезал красную ленточку, и началось веселье. Под зажигательную музыку призер «Сибирского предела», сертифицированный тренер групповых фитнес-программ Светлана Полетаева провела для детей и их родителей разминку. Ведь большая часть площадки все-таки спортивная, так что нужно быть готовым к ее правильному использованию, заранее разогреться, размяться и поднять себе настроение.

После этого начались конкурсы: ребятишки носились от одной локации к другой, не забывая подбежать к лотку с сахарной ватой. Работала и полевая кухня: всех угощали душистой кашей и ароматным чаем. Были и плюшки, конфеты, лимонад. Местные бабушки любовались ребятишками, смеялись и переговаривались между собой: побольше бы таких поводов и праздников, от которых на душе приятно!