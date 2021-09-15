Мечтал стать новым Чингисханом, женился на китайской принцессе: кто такой барон Унгерн, расстрелянный в Новосибирске

Роман фон Унгерн вошел в историю как человек невероятных амбиций. Фото: http://bsk.nios.ru/

«Черный барон», «бог войны», «завоеватель Монголии» — под такими именами запомнился в истории Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг (1885 — 1921), участник Гражданской войны и белогвардейский генерал. В Новосибирске его имя на слуху — 15 сентября 1921 года в Новониколаевске состоялась его казнь. Барон вошел в историю как личность противоречивая, в его душе сочетались любовь к буддизму и насилию, он верил в идею глобального самодержавия и мечтал возродить империю Чингисхана. Детали его биографии КП-Новосибирск рассказал краевед Константин Голодяев.

Во внешнем виде Унгерна проявлялась та же противоречивость: генеральские погоны поверх желтого халата буддиста.Фото: http://bsk.nios.ru/

Буйство и храбрость

Унгерн родился в 1885 году в Австрии под именем Роберт Николаус Максимилиан. Он происходит из старинного балтийско-немецкого рода. В 1887 году его семья перебралась в Российскую империю, в город Ревель (нынешний Таллин). В 16 лет Роман поступил в Петербургский морской кадетский корпус, но был отчислен за плохое поведение. Окончил Павловское военное училище.

— После окончания училища Унгерна отправили в казачий полк, но через два года барон, выпив, поссорился с сослуживцем и ударил его саблей в лоб — тогда суд офицерской чести исключил из полка обоих. Барона перевели в другую часть на Амуре, — рассказал Константин Голодяев.

На Дальнем Востоке Унгерна застала начавшаяся в 1911 году революция во Внешней Монголии, и он не мог остаться безучастным. Предложив свои услуги монголам, он, командуя их конницей, сражался за независимость Монголии от Китая. Через несколько лет, после перерыва на Первую мировую войну, барон вернулся на Восток.

— На фронте выяснилось, что война — стихия Унгерна. Он отличался в битвах — был ранен пять раз, но, недолечившись, все время возвращался в строй. Получил звание есаула и был награжден различными орденами, в том числе Святого Георгия IV степени, а это высокая награда, — отмечает Константин Голодяев.

В 1917 году на Кавказском фронте он завел дружбу с будущим атаманом Григорием Семеновым. Летом того же года началось Корниловское выступление, попытка установить твердую власть и военную диктатуру.

Унгерн пытался поучаствовать в этих событиях, но переворот оказался неудачным. Тогда он принял предложение Семенова приехать на Дальний Восток, где был назначен Брусиловым верховным комиссаром и командиром еще не существующего монголо-бурятского конного полка. Он должен был сформировать в Забайкалье ударное подразделение конниц из сибирских кочевников.

Но выполнить задачу Временного правительства друзья не успели — грянул Октябрьский большевистский переворот. Однако сама идея опоры на национальные формирования — но теперь уже для борьбы с революцией — осталась.

Солдаты бурят-монгольского полка Азиатской конной дивизии. Фото: ru.wikipedia.org.

Самодержец пустыни

В 1918 году Унгерн создал в Даурии свою знаменитую азиатскую конную дивизию. Русские были офицерами, монголы и буряты — рядовыми. Они боролись с красноармейцами в Забайкалье с переменным успехом, но когда к 1920 году наступил перелом и Колчака расстреляли, барону с тысячами всадников пришлось уйти в Монголию, хотя это было связано не только с отступлением.

— Роман Федорович был одержим идеей восстановления монархии на всем Евразийском материке, хотел создать в Центральной Азии государство наподобие империи Чингисхана. Ради этого он даже женился на китайской принцессе Цзи из свергнутой цинской династии. К концу лета 1920 года Унгерн решил пересечь границу с Монголией, которая была де-юре независима, но де-факто — под контролем Китая. Барон пошел на Ургу (нынешний Улан-Батор). Со второй попытки ему удалось освободить город от китайцев и посадить на трон великого хана Монголии Богдо-гэгэна VIII. За заслуги перед Монголией Унгерну пожаловали титул дархан-хошой-чин-вана в степени хана — один из высших титулов страны, — говорит Константин Голодяев.

Шутил перед казнью

Весной 1921 года Сибирь накрыла волна антибольшевистских христианских выступлений, крайне слабых и разрозненных. Унгерн решил, что у его дивизии есть шанс стать их объединяющим и руководящим центром. В мае он предпринял поход на Советскую Сибирь с целью восстановить власть законного монарха — Михаила II Романова, но не знал, что младшего брата Николая II уже убили. Вскоре стало ясно, что противостоять большевикам невозможно. Опасаясь окружения, барон вернул войска в Монголию. Но вера в его непобедимость была уничтожена.

— Против барона возник заговор. 20 августа монголы связали спящего Унгерна и оставили в палатке на берегу Селенги. Вскоре на нее наткнулся разъезд особого западного отряда, которым командовал военком Петр Щетинкин. Унгерна доставили под усиленной охраной в Новониколаевск, который к тому времени стал административным центром Сибири. 15 сентября 1921 года в летнем театре сада «Сосновка» состоялся открытый суд. Процесс этот курировал сам Ленин. Еще 26 августа он передал: «Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, <…> то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять», — сообщает краевед.

Место, где состоялся суд над бароном Унгерном. Фото: http://bsk.nios.ru/

Унгерн во время суда не скрывал неприязни к большевизму и советской власти. А перед расстрелом шутил, завязывать глаза или повернуться спиной отказывался. Похоронили Романа Федоровича Унгерна в Новониколаевске, где точно — неизвестно. Самая популярная версия, что в Михайловской роще за Деловым собранием (ныне театр «Красный факел»).

После расстрела об Унгерне появилось много легенд. Некоторые полагали, что барону удалось сбежать в буддийский монастырь, а монголы якобы считали его настоящим «богом войны». К слову, именно благодаря Роману Унгерну Монголия сейчас является независимым государством. В Новосибирске революционера не забыли — несколько раз выдвигалась идея установки памятника ему, однако ни власть, ни большинство горожан ее не поддержали.

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