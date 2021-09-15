Учебником по истории для школьников станет… настольная игра

Такая настольная игра - отличная возможность проверить и улучшить свои знания по истории. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Необычная настольная игра входит в образовательную платформу «Великая Отечественная война»: она появилась благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Проект распространили по всем регионам России, а в Новосибирской области организатором проведения игровой сессии стал ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Игра проводится для курсантов военно-патриотических клубов и объединений, учеников старших классов, студентов образовательных учреждений. Ее цель - проверить знания по истории, отвечая на вопросы о периоде Великой Отечественной Войны за 1941-1942 года.

О том, как подать заявку на проведение игры, рассказала эксперт отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Ольга Королева.

- Чтобы мы провели игру, руководителям или специалистам учебного заведения нужно подать заявку на нашем сайте, ее заполняют онлайн, в специальной гугл-форме. Максимальное количество участников -25 человек, играть одновременно могут от двух до пяти команд. Мы связываемся и решаем, где и когда проводится игра: на нашей территории или на территории образовательного учреждения, - объяснила Ольга Королева.

По словам педагогов, ответы на некоторые вопросы не знали даже они. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ИГРАЮТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

В игре много информации, которая не входит в общеобразовательную программу, в учебники. Она включает в себя три уровня вопросов: легкий, средний и сложный.

- Мы получали обратную связь от учителей, они говорили, что даже их некоторые вопросы ставили в тупик. Это, безусловно, познавательный бонус и шаг к тому, чтобы продолжить изучать историю глубже. К примеру, учитель истории, увидев на игре в глазах участников интерес, может сделать определенные выводы и давать на уроках в дальнейшем чуть больше информации. Игру можно рассматривать и как определенный срез знаний: если ученики не ответили на какие-то базовые вопросы, которые проходят в каждой школе, это повод вернуться к уже пройденному материалу и повторить его, - считает Ольга Королева.

В настолку входит игровое поле, на котором есть 9 QR-кодов. Если их отсканировать, можно дополнительно посмотреть исторические видео, модели военной техники и 3D-анимацию. Каждой команде выдают планшет и карточку «Здоров/Ранен». Отвечая на вопросы, игроки получают жетоны с наградами и трофеями, которые они складывают на свой планшет.

- Для участников это, прежде всего, возможность узнать новую информацию, поэтому, играют они с удовольствием. В игре есть много сложных вопросов, она раскрывает моменты, о которых знает не каждый взрослый. Это замечательный стимул узнать новое, школьники и студенты играют с увлечением и даже потом делятся со своими сверстниками, а те, в свою очередь, обращаются в свои образовательные организации, чтобы у них тоже провели такое мероприятие. В предыдущем учебном году мы провели 14 игр. Их могло быть больше, потому что интерес к ним, безусловно, есть. Но в условиях ограничений, связанных с пандемией, не было возможности чаще встречаться в очном формате, а игра предполагает именно очное участие. Больше всего игр мы провели в Новосибирске, но команда организаторов выезжала также в Верх-Ирмень, с. Криводановка, г. Обь. Активнее всего в проекте участвуют школьники, колледжам в прошлом году мы провели 4 игры. В начавшемся новом учебном году первая игра пройдет уже 21 сентября, в 176 лицее, - рассказала Ольга Королева и напомнила, что подать заявку на проведение игры может любое образовательное учреждение Новосибирской области.

Заявки принимаются на patriot.nso.ru