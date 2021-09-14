Археологи раскрыли тайну старинного меча, который сибиряк нашел среди металлолома

Меч нашли в Красноярске. Фото: Вестник НГУ, С. Г. Скобелева

Эта история началась еще в далеком 1999 году.: когда в НГУ обратился житель Красноярска и рассказал, что обнаружил в пункте прима металлолома странные предметы и хотел узнать, что это такое. Археологи тут же отправились к нему, и не зря.

— Мы были в Красноярске всего день. Мужчина пустил нас к себе в квартиру: там мы увидели старинный меч. Забирать его не стали: сфотографировали и оставили у сибиряка, — рассказал КП-Новосибирск Олег Митько, кандидат исторических наук, заведующий сектором археологии Лаборатории гуманитарных исследований НГУ. — Мы долго исследовали его и другие находки, собирали информацию по крупицам из малейших упоминаний об этом мече.

Как оказалось, красноярцу несказанно повезло. В его руках, оказался меч скифской эпохи: сохранился он довольно плохо, потому что коррозия разрушила металл. Да и время его не пощадило.

— Общая длина меча 59,5 сантиметров; клинок линзовидный в сечении, его длина 45 сантиметров, ширина около 7 сантиметров, наибольшая толщина по центру 4 миллиметров. В последней четверти длины прослеживается сужение клинка к острию (вершине), угол которого составляет около 26 градусов, — написано в научной статье издания «Вестник НГУ».

Как отмечают археологи, технический анализ меча не проводился. НО можно предположить, откуда он взялся:

— Наша гипотеза: красноярский железный меч — это технологическая модификация традиционной формы тагарских кинжалов, производство которых с середины I тыс. до н. э. было поставлено на серийный поток. Потенциальная вероятность местного производства позволяет ограничить его хронологические рамки периодом конца III — II в. до н. э, когда шел активный поиск новых технологий использования железа, — предполагают ученые.

Где же меч находится сейчас? К сожалению, его судьбу так и не удалось узнать до конца. Новосибирские археологи потеряли связь с тем мужчиной, а на память осталась только фотография раритета.

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