Новосибирский учитель женской колонии превращает преступниц в отличниц

Иван Данилко стал самым молодым «Учителем года» в области, проработав шесть лет в колонии для преступниц. Фото: Предоставлено героем публикации

29-летний учитель Иван Данилко — звезда в женской колонии № 9. За восемь лет выучил сотни преступниц, некоторые из них даже сдают ЕГЭ на пятерки. Коллеги тоже оценили историка — он даже стал «Учителем года — 2019» в Новосибирской области. Ивана звали работать в гимназии и лицеи, но он не стал бросать девчонок. Выпускницы встречают его на улице и благодарят: школа подарила им настоящую путевку в новую жизнь. О необычном педагоге — в материале КП-Новосибирск.

НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ, НО ПОПАЛ В КОЛОНИЮ

29-летний Иван Данилко — самый молодой «Учитель года» в Новосибирской области. Хотя 20 лет назад в шестикласснике сельской школы села Лянино никто и не мог разглядеть способного педагога. Иван рос в учительской семье: мама — воспитатель детсада, дедушка — до сих пор директор школы № 75 в Октябрьском районе. Парень с первых классов метил на медаль, говорят педагоги. Выделялся среди одноклассников своим упорством — вечерами сидел над домашкой вместо гуляний по улицам. В сельской школе его недолюбливали, вспоминает классный руководитель Наталья Плахотниченко. Парень не давал себя в обиду, однако его реже других звали на гулянки и шептались за спиной. Тогда Иван стал футболистом и школьным активистом, сломав барьер недоверия.

— Отличником всегда быть трудно: нужно держать планку. Кому-то оплошность прощают и ставят пятерку, а отличнику не простят и поставят четверку. Мы, учителя, сами создаем отличников, хорошистов и троечников, значит, мы и должны нести ответственность за эти показатели. К сожалению, в деревенских школах такое происходит часто. Затем, попадая в университет, такой отличник теряется на общем фоне и не справляется с ситуацией. В деревенской школе отличником быть трудно: зачастую конкуренции нет, и учитель усредняет уровень знаний, а это самое страшное, — говорит Иван Данилко.

Отличник и футболист на пятом курсе не мог устроиться в среднюю школу и пошел в вечернюю. Фото: Предоставлено героем публикации

Любимым предметом Ивана была история, однако интернета в селе тогда не было, а школьной библиотеки не хватало. Спасали необычные уроки-викторины, которые устраивала историк Наталья Волкова. Это помогло юноше уверенно сдать ЕГЭ по истории и обществознанию. Поступив в НГПУ на истфак, Иван стал быстро наверстывать упущенное.

— На пятом курсе университета мне нужна была работа по специальности. Так сложились обстоятельства, и я пошел работать в вечернюю школу при исправительной колонии № 9 в Новосибирске. Ведь тогда, в 2013 году, студентов вуза еще не брали в школу без диплома. Я не хотел преподавать заключенным — думал, попробую, получу диплом и уйду. Но задержался в итоге на восемь лет, — рассказал Иван Данилко.

«ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО»

Исправительная колония № 9 — женская, и молодому парню дали класс из 20 преступниц в возрасте от 18 до 54 лет. Среди учениц не было ни одной паиньки, зато многие сидели по тяжелым статьям: поножовщина, мошенничество, наркоторговля. До прихода историка девушки не могли вспомнить дату крещения Руси или год начала Великой Отечественной войны, однако наизусть знали песню «Аттестат в крови, по бокам конвой».

— Взрослым в отличие от детей труднее найти мотивацию учиться, тем более в колонии. Поэтому каждый урок начинаем с того, зачем эта тема нужна и как она может помочь в жизни. Важный факт: многие наши ученики уже имеют детей, которые учатся в обычных школах. Моделируем ситуацию, когда они вместе с детьми могли бы изучать ту или иную тему. Секрет успешного урока в диалоге с учеником. Мы обсуждаем спорные исторические события, устраиваем диспуты, где у каждого есть возможность поделиться своей точкой зрения. Учитель должен быть готов к уроку, иначе потеряет уважение в классе, — считает Иван Данилко.

Ученицы влюбляются в учебу благодаря викторинам и дискуссиям. Фото: Предоставлено героем публикации

ИЗ ПРЕСТУПНИЦ — В ОТЛИЧНИЦЫ

Поработав два года, историк Иван Данилко вместе с коллективом вечерней школы №8 решили поставить эксперимент — ЕГЭ для заключенных. Пилотный проект стал успешным. Самый популярный предмет — обществознание, где нужно знать основы государственной политики и законы. Затем — история, биология и география. Каждый год несколько выпускниц поступают на заочное обучение в вузы, есть и отличницы — в 2017 году выпускница сдала обществознание на 76 баллов, а в 2018 году набрала по истории 72 балла, что уже тянет на пятерку. Да, среди осужденных нет 100-балльников, но и двоечниц среди них тоже нет.

— Некоторые списывают, конечно. Боремся с этим. Есть те, кто учится на четверки и пятерки, есть те, кому это дается труднее. Нередко я встречаю бывших учениц на улицах города, они искренне благодарят за уроки! Большинство говорят о том, что это было главным лучом надежды на новое будущее во время заключения, — делится Иван Данилко. — Судимость влияет на человека в целом, порой некоторые совсем не видят перспектив, вот это и есть моя задача — помочь эти перспективы осознать.

Ивана звали работать в гимназии и лицеи, но он остался учить заключенных. Фото: Предоставлено героем публикации

Главное правило учителя в вечерней школе для преступниц — не читать лекций. Урок должен быть живым, уверен Иван Данилко, с обсуждением исторических событий и примерами из жизни.

— Сейчас много говорят о воспитании в школе, и это правильно. Если мы сможем организовать свободное время учащихся в правильном русле, то и представителей разного рода движений (например, запрещенная в России организация «АУЕ». — Ред.) станет меньше. Давать советы родителям — прерогатива вышестоящих органов, но начать нужно с самого элементарного, — советует Иван Данилко. — Нам нужно знать интересы своих детей, общаться с учителем об успехах в школе и вместе строить будущее подрастающего поколения.

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