В новосибирских лесных парках можно рубить лес?

Судьба Заельцовского бора вызывает новые вопросы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прошло полгода после сессии, на которой депутаты областного Заксобрания одобрили изменения в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Многие общественные активисты подчеркивали, что поправки сырые и где-то даже абсурдные. Да и среди депутатов не было полного единодушия.

Суть решения, принятого Заксобранием, - создание так называемых лесных парков. К ним законодатели отнесли территории, «имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение». По замыслу нововведение было призвано ограничить вырубку лесов области. Однако жителей озадачило ограничение на ведение их привычной хозяйственной деятельности. Люди стали задаваться справедливым вопросом: если твой дом попадает на территорию такого «лесного парка», то ты уже ни пристройку сделать не можешь, ни баню рядом поставить?

Жители и общественники обращали внимание и на многие другие спорные детали поправок. Похоже, что время подтверждает справедливость критики и наличие в законе слабых мест.

ГРАНИЦЫ ИЗМЕНИЛИСЬ

- Лесной парк площадью порядка 9212 гектаров создается на территории Новосибирского района и города Новосибирска. Следующим этапом будет подготовка сведений о границах лесного парка «Заельцовский бор», - еще в марте анонсировало министерство природы Новосибирской области.

И вот 16 августа правительство региона опубликовало обновленное (то есть второе по счету за полгода) Постановление «О необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения - лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области. Оно определило новые границы будущей ООПТ, исключив ряд участков: Новосибирский зоопарк, Дендропарк, дачные поселки Мочище и Озерный, жилую застройку, примыкающую к улицам Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, жилую застройку по улицам 2-я Ельцовка, 2-я Сухарная Береговая, а также два кладбища.

Как следствие - территория будущего лесного парка уменьшилась более чем в 1,5 раза. Если в марте минприроды анонсировало участок площадью 9212 гектаров, то в нынешнем документе говорится о 5736 гектарах.

С одной стороны, исключение ряда участков из границ будущей особо охраняемой территории выглядит логично. Это можно расценивать как желание исправить прежнюю ошибку и сохранить жителям Заельцовского бора их прежние права. Вероятно, люди, чьи дома стоят на улицах 2-й Ельцовке и 2-й Сухарной Береговой, вздохнули с облегчением. Не зря общественники еще весной собрали около тысячи подписей за исключение из ООПТ территорий, подвергшихся воздействию человека.

С другой стороны, непонятно, чем хуже жители других улиц, остающихся в границах ООПТ? Получается, одни дома исключены из зоны лесного парка, а другие в нем остаются?

ОБЩЕСТВЕННИКИ НЕ ЗРЯ ОБРАЩАЛИСЬ В СУД

Судьба закона находится под пристальным вниманием прокуратуры и суда. Впрочем, главная заслуга в этом не самих госструктур, а новосибирских активистов. Вскоре после той самой февральской сессии Заксобрания правомерность поправок оспорила региональная общественная организация «Сибирское экологическое содружество». Она подала иск в суд, требуя признать решение депутатов незаконным.

Служителям Фемиды понадобилось много времени, чтобы вынести решение, но вот в конце августа оно прозвучало.

- Новосибирский областной суд удовлетворил иск частично и признал недействующей норму закона НСО «Об ООПТ в НСО» о приостановлении строительства и реконструкции с даты принятия решения о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка, - написал на своей странице в Facebook председатель правления Сибирского экологического содружества Евгений Митрофанов.

Кстати, на процессе противозаконность нормы подтвердила и прокуратура - об этом Митрофанов тоже заявляет на своей странице в соцсети:

- Представитель прокуратуры в суде огласила свое заключение, в котором согласилась с нашими доводами как истцов.

Жители заметили вырубку леса в том месте, где полагали, она запрещена. Фото: Сергей Канов / Группа «Мой Карьер, мои Стрижт» в сети ВКонтакте.

«ЛЕС РУБЯТ И ВЫВОЗЯТ»

Тем временем жители заметили, что в будущем лесном парке кто-то рубит лес. В конце августа очевидцы выложили снимки в группе «Мой Карьер, Мои Стрижи» в сети ВКонтакте.

- За Серебряным лесом лес рубят и вывозят лесовозами. Кто-нибудь знает, что происходит, почему вырубка бора? - задал вопросы один из пользователей.

- Был там вечером сегодня, в глубине чащи виднеется бытовка. Ждем реакции от ведомств, - добавил другой.

Спустя несколько дней под постом появился комментарий министерства природы региона. Подтвердив, что попавший на фотографии участок входит в границы будущего лесного парка, чиновники объяснили:

- Рубка лесных насаждений на указанном участке проводилась ООО «Гипростройтранс-3» в соответствии с договором аренды лесного участка. <…> До 16.08.2021 ООО «Гипростройтранс-3» предоставлен лесной участок в соответствии с договором аренды лесного участка для заготовки древесины с полным комплексом работ по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с Лесным планом Новосибирской области.

Эта история весьма озадачила жителей. Создание лесных парков власти объясняли заботой о сохранении зеленых легких региона, но при этом вырубку деревьев признают законной. Формально министерство природы ссылается на то, что лес попал под топор до 16 августа (то есть до выхода нового постановления), а стало быть, нарушения нет. Но в обновленном постановлении о создании ООПТ указано, что его действие распространяется и на отношения, которые возникли с 16 марта…

- В настоящее время на указанном участке рубка лесных насаждений не ведется. Проводится очистка лесосеки и трелевка сваленных деревьев. Штабелирование заготовленной древесины осуществляется с целью уточнения объема заготовленной древесины и не является фактом массовой вырубки лесных насаждений, - уверяют в министерстве.

Формально вырубку объяснили, и раз вырубка больше не ведется, как заявили в министерстве, то и беспокоиться, видимо, не о чем… Но ситуация получилась из разряда «ложечки нашлись, а осадочек остался». Судя по всему, сохранность Заельцовского бора не является главной целью всей этой затеи, так как лес продолжают рубить на глазах местных жителей.

«ПИЛИТЬ ДА РУБИТЬ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ?»

Перенесемся в другой лес, официально претендующий на статус ООПТ, - Караканский бор. По данным областного правительства, уже обозначены границы территории и выбран арендатор, которому вверят управление бором.

- Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу, и другим не дает нарушать закон. Ко всем должно прийти осознание: мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, но и для того, чтобы изменить отношение к этой территории. Здесь должно быть два хозяина - арендатор и наш лесхоз, - прокомментировал судьбу Караканского бора губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вероятно, оператором управления бором станет ООО «Лесное хозяйство Ордынское». Во всяком случае, в том же официальном сообщении регионального правительства, где говорится о будущей ООПТ, описаны и промышленные амбиции этого общества с ограниченной ответственностью.

- В ООО «Лесное хозяйство Ордынское» губернатору доложили о том, что на предприятии готовятся к запуску линия сортировки древесины и линия подготовки лесного материала нестандартного размера для его дальнейшей переработки. Всего за последнее время в переоборудование предприятия вложено более 65 миллионов рублей частных инвестиций, - информирует правительство.

Согласитесь, такие планы плохо вяжутся с представлениями об особой охране природы. Ситуацию на своей странице в Facebook анализирует президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов.

- Любому понятно, что, вложив такие деньги в производство, собственник рассчитывает на неплохую окупаемость. И судя по всему, власть эти планы поддерживает. Сколько нужно выпилить леса, чтобы арендатор остался доволен? - рассуждает глава фонда. - А зачем тогда присвоили статус ООПТ Караканскому бору? Чтобы пилить да рубить можно было на законных основаниях?

Выходит, что за полгода с того времени, как депутаты приняли поправки к закону, вопросов меньше не стало. И даже появились новые. Непонятно, например, зачем было изначально включать в границы будущей ООПТ земли, явно не представляющие особой природной ценности - такие, как улицы с жилыми домами и кладбищами. Выходит, что судьба 3,5 тысячи гектаров таких территорий до конца лета оставалась в неопределенном состоянии. Как не возникнуть подозрениям, что такую комбинацию провернули не ради сохранения природы, а, например, для установления контроля над этими территориями?..

Странной кажется и ситуация с Караканским бором. Если следовать предположению, что управлять им будет «Лесное хозяйство Ордынское», специализирующееся на лесозаготовке, то стоит ли включать бор в ООПТ?

Похоже, что недоумение ряда новосибирских общественников, выступавших с критикой закона, было обоснованным: сначала власть бросается лозунгами о сохранении зеленых легких и выдает себе исключительные права на реализацию этой защиты, но по факту, как показывает время, вместо защиты пока как минимум медленные и неразумные действия, а возможно, даже и продуманные злоупотребления…