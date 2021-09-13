«Тебя послать или как?»: в Новосибирске водитель маршрутки нагрубил пенсионеру за вопрос про безналичную оплату

Просьба оплатить проезд картой вызвала у водителя истерику. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель маршрутки стал антигероем социальных сетей: он нахамил пенсионеру, который попытался рассчитаться безналом. Пожилой человек чуть не расплакался на глазах у пассажиров. Свидетельница происшествия написала перевозчику жалобу, и шофера отстранили от работы. Почему водители маршруток хамят пассажирам, а сами перевозчики до сих пор не предусмотрели возможность безналичной оплаты проезда — в материале КП-Новосибирск.

«ТЫ ЧЕ, ПЕРВЫЙ РАЗ?»

Сибирячка пожаловалась на водителя маршрутки № 327: он нахамил дедушке. Инцидент случился на остановке «Шлюзы» в минувшую субботу.

— На остановке вошел мужчина преклонного возраста и спросил у водителя: «Можно рассчитаться картой?». Водитель проигнорировал вопрос, и пенсионер его повторил. В ответ шофер сказал: «Тебя послать или как?». Дедушка замешкался и спросил: «А сколько стоит проезд?» Водитель грубым тоном ответил: «Ты че, первый раз? 50 рублей». Бедный дедушка остался стоять почти со слезами на глазах в недоумении от того, почему водитель ему нагрубил, — написала Марина Мален.

Девушка сделала водителю несколько замечаний, на что услышала приказ: «Маску надень». Пассажирка написала жалобу перевозчику. После этого водитель не вышел на работу.

— К нам поступила жалоба на водителя, рассматривать ее будут в течение 10 дней. Мы знаем о ситуации, и сегодня утром данный водитель не вышел работать на линию. Его вызвали для объяснений к директору, но СМИ он объяснений не даст. Водители маршруток — это определенный контингент, они настроены работать, но не любят вмешательства третьих лиц, — сказали в диспетчерской ООО «БП-Транзит».

Пост в соцсетях вызвал бурю негодования, люди осудили неизвестного водителя, кто-то даже предложил устроить над ним самосуд. Однако юрист пояснила, что оштрафовать водителя за оскорбления не получится.

— Тон, интонация речи не могут считаться оскорблением, если словесный ряд не содержит оскорбительных слов. Водитель маршрутки не обязан разговаривать вежливо или заискивать, так как это не является частью договора по оказанию услуг перевозки. Если пассажира довезли до нужного пункта в целости и сохранности, то формально привлекать водителя не за что, — прокомментировала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

Мог ли водитель маршрутки нагрубить пенсионеру просто из неприязни к пожилым? Вряд ли. Причина кроется в заработках, уверены эксперты.

«ХАМСТВО И ЧЕРНЫЙ НАЛ»

В большинстве маршруток возможность безналичной оплаты проезда не предусмотрена, так как водителям это невыгодно: во-первых, приходится платить банку комиссию и процент за использование терминала безналичной оплаты; во-вторых, наличка — это способ скрыть свои доходы от мэрии и заработать на госконтрактах.

— Общественный транспорт — дотационная сфера. Если владелец маршрутки использует безнал, проверить его доходы и количество пассажиров легко. Однако за наличку он может ездить полупустой, но при этом требовать у мэрии дотации за совершенные рейсы. Поэтому во многих маршрутках возможности безналичного расчета не предусмотрено и не будет, — считает председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Жители микрорайона Шлюз подтверждают: маршрут № 327 не пользуется популярностью, а водители злые, потому что мало зарабатывают.

— Маршрутка № 327 — это областной маршрут из Новосибирска: из микрорайона ОбьГЭС через Шлюз в город Бердск. Если серьезно, я не понимаю, за счет чего он существует. Эти маршрутки часто пустые и ездят петлями, — говорит местный депутат Светлана Каверзина. — Ну и как во всех маршрутках, проблема — черный нал, что само по себе уже отсталое положение дел.

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