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Недвижимость13 сентября 2021 5:00

Как с рынка пытаются выдавить новосибирского застройщика

Группа компаний «Дискус» часто подвергается атакам общественников и СМИ. Но авторы многочисленных претензий умалчивают о важных фактах. Мы раскроем их и попробуем разобраться, что стоит за нападками на застройщика
Борис РОСТОВЦЕВ
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Алексей Джулай дал подробное интервью, ответив на критику оппонентов.

Алексей Джулай дал подробное интервью, ответив на критику оппонентов.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В новосибирских СМИ периодически разгорается настоящая бизнес-травля. Под артиллерию уничижительных «экспертных» мнений попадают крупные компании. Снежный ком агрессивных комментариев давит репутацию предприятий, бьет по их экономике и, как следствие, по интересам конечного потребителя.

Один из примеров - многолетняя шумиха вокруг Группы компаний «Дискус». Это промышленный гигант (с таким определением вряд ли поспорят даже недоброжелатели), который застроил в Новосибирске два жилмассива и, несмотря на бесконечные медиаатаки, продолжает благоустраивать дворы и развивать инфраструктуру. Об этих фактах оппоненты, как правило, забывают. Как забывают и предоставить слово руководству Группы компаний, что было бы как минимум более объективно.

Мы исправим это упущение. Узнаем мнение главы «Дискуса» Алексея Джулая и постараемся выяснить, что стоит за многочисленными нападками на застройщика.

«МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ И ПОТОПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ»

- Телеграм-каналы, некоторые СМИ то и дело сравнивают условия, которые власти предоставляют новосибирским застройщикам. И порой авторы делают акцент на том, что, мол, «Дискус» пользуется какими-то привилегиями, не отдает долги за аренду городской земли. Алексей Юрьевич, как вы можете прокомментировать появление таких публикаций?

- Тема колоссальных различий в условиях освоения застройщиками земельных участков, предоставленных для строительства жилья, не нова. Шумиха вокруг нашей задолженности по арендной плате за земельные участки освещается заинтересованными сторонами в СМИ так широко и неустанно, что можно подумать, будто других застройщиков, которые платят аренду в городе, просто нет.

Однако давайте посмотрим внимательно, кто больше всех шумит и скандалит по поводу нашей работы. По моим наблюдениям, больше всех шумит и скандалит Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни». Оно публикует в интернете новостные сводки крайне тенденциозного характера, более похожие на нападки против нашей компании и других застройщиков, чем на новости; оно передергивает факты, не брезгуя размещать лживые сведения.

- Это довольно смелые заявления. Вы готовы подтвердить свои слова фактами?

- Безусловно. Тем более что это агентство уже наказано за ложь. Сведения, опубликованные Центром деловой жизни на сайте svodka-nso.ru, были признаны в суде недействительными и порочащими деловую репутацию Группы компаний «Дискус».

Возникает вопрос: отчего же в этом издании столь силен напор «разоблачений», доходящих до истерики? Чьим рупором служит ЦДЖ? Все просто. Я полагаю, что интересантом раздувания конфликтных процессов является совладелец компании «Стрижи» и депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков, видимо самолично наделивший себя особым статусом авторитетного лидера строительной отрасли. И причина, в общем-то, тоже проста: собственный пиар и манипуляция общественным мнением в целях потопления конкурентов.

При этом в связке с Поляковым неоднократно действовал его коллега из Совета депутатов города Новосибирска с аналогичными бизнес-интересами. Так вот, ни для кого не секрет, что тандем депутата Заксобрания Новосибирской области и депутата Совета депутатов города Новосибирска был замечен в продавливании своих сугубо экономических интересов, а именно интересов компании «Стрижи», что зачастую удивляло не только профессиональное сообщество, но и общественность.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕВРАТИЛСЯ» В ВЫСОТКУ

- Вы говорите, что ваши недоброжелатели продавливают свои экономические интересы. А можете привести пример такого продавливания?

- Конечно! Например, широкий резонанс получила история «превращения» спортивного объекта, построенного в 2018 году у парка имени С. М. Кирова, в высотный 10 - 16-этажный дом. Обещали место, где жители смогут заниматься спортом, а возвели многоэтажку.

- Но ведь это не могло остаться незамеченным. Вероятно, у застройщиков есть своя позиция на этот счет.

- Да. Группа компаний «Стрижи» очень просто объяснила причину метаморфозы: «Учитывая, что экономическая модель эксплуатации объекта в данном исполнении имела отрицательную рентабельность, было принято решение о реконструкции построенного объекта в жилой дом с сохранением спортивного объекта». Это реальная цитата из СМИ.

То есть схема проста и просчитана заранее: получают разрешение на строительство спортивного объекта в парковой зоне, строят быстро и кое-как, ведь эксплуатировать его никто не собирается, потому что на последнем этапе согласовывается его реконструкция в жилой дом! И вот таким простым и элегантным способом по адресу: улица Котовского, 2б, вместо объекта спорта была построена жилая высотка с поэтическим названием ЖК Булгаков, несмотря на массовые протесты жителей и митинги против уничтожения зеленой зоны.

- Объясните простому читателю, зачем застройщику обещать спортивный центр, если можно сразу заявить: «построим высотку».

- А давайте оценим разницу в стоимости аренды земельного участка под строительство спортивного объекта и жилого дома. Так вот, по оценкам экспертов, такая манипуляция лишила город возможности получить в бюджет колоссальную прибыль. Я полагаю, сумма может измеряться десятками миллионов рублей.

- Алексей Юрьевич, это единственный пример, в котором вы видите лоббирование строительных интересов в Новосибирске?

- Нет конечно. А жилой дом по улице Кошурникова? ЖК Пифагор построен по той же схеме: подземная автостоянка строится как капитальный объект, вводится в эксплуатацию и не работает ни дня. Дальше Группа компаний «Стрижи» получает разрешение на реконструкцию объекта - и вот пожалуйте: два 23-этажных жилых дома!

Так кто на самом деле задолжал городу за аренду земли? И раз депутат Заксобрания Илья Поляков так радеет за наполнение городской казны, то не желает ли он добровольно вернуть в бюджет разницу в стоимости аренды земельных участков под строительство спортцентра с парковкой и три жилых дома?

Задам и другой вопрос: почему блага из общего котла нашего города тянутся в отдельный микрорайон? Получается, что все застройщики равны, но некоторые все-таки равнее.

Группа компаний «Дискус» не только строит дома, но и обеспечивает инфраструктуру.

Группа компаний «Дискус» не только строит дома, но и обеспечивает инфраструктуру.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

- Алексей Юрьевич, что вы имеете в виду, говоря о неравенстве условий для застройщиков?

- Город активно вкладывается в обеспечение застройщика Стрижей объектами дорожной инфраструктуры. Так, в частности, строительство автодорог откусило от бюджета города более 800 миллионов рублей. Кроме того, строящиеся и реконструируемые объекты водоснабжения и водоотведения для Группы компаний «Стрижи» включены в инвестиционную программу Муниципального предприятия «Горводоканал», что, на мой взгляд, явно ущемляет права других застройщиков. Объекты программы строятся за счет оплаты всеми инвесторами-застройщиками тарифа на техническое присоединение, при этом для ГК «Стрижи» предусмотрено строительство магистральных объектов стоимостью 835 миллионов рублей. Акцентирую ваше внимание: за счет средств, оплаченных всеми прочими застройщиками за техприсоединение, в том числе и за счет средств нашей компании.

Что же предлагает инвестпрограмма развития сети водоснабжения и водоотведения для подключения жилых домов Южно-Чемского и Плющихинского жилмассивов, где строит «Дискус»? Один объект канализования! Так что вопрос справедливости распределения общих благ в пользу конкретных лиц на протяжении последних лет обостряется.

- Об этой ситуации можно сказать, что просто не повезло? Что вот просто так сложилась ситуация?

- Нет! Арендная плата за землю рассчитывается так, что ставится под сомнение вопрос исполнения закона о равенстве застройщиков как участников рынка.

Первая статья Гражданского кодекса гласит, что законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Посмотрим на фактическое положение дел о равенстве участников в освоении земельных участков под жилищное строительство в Новосибирске. Казалось бы, при определении стоимости аренды земли, выбранной под жилищное строительство, должны в совокупности учитываться все факторы: площадь, обеспеченность дорожной и социальной инфраструктурой, геология участка, его инженерная подготовка и т. д.

Что происходит на деле? Каков размер арендных платежей за землю, предоставленную ГК «Стрижи» для жилищного строительства, при всех этих благах, стянутых из общего котла в отдельный микрорайон? Эта Группа компаний в 2020 году перечислила в бюджет арендную плату в размере 8,19 миллиона рублей. При этом в прошлом году компания заняла третье место по вводу жилых домов - 68,8 тысячи квадратных метров. В то же время ГК «Дискус» в 2020 году было начислено 223 миллиона рублей по договорам аренды земельных участков! При объеме ввода жилья в том же году - 41,2 тысячи квадратных метров.

- Алексей Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, вопросы, связанные с вашими платежами за аренду земли.

- Давайте рассмотрим, как в этом плане обстоят дела у новосибирских застройщиков. Согласно письму департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, в 2020 году в бюджет города поступило 364,7 миллиона рублей по всем договорам аренды всех земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. 156,4 миллиона рублей из этой суммы направили крупнейшие застройщики: Группы компаний «Стрижи», «Вира-Строй», ООО «КПД Газстрой», ООО «Энергомонтаж», Промышленно-строительный концерн «Сибирь». По данным Сибирского портала новостроек и недвижимости, эти компании являются лидерами по объему сданного в 2020 году жилья. Так почему размер арендной платы, начисленной одной только Группе компаний «Дискус» - 223 миллиона рублей, составляет более половины платежей всех застройщиков города и превышает совокупный размер платежей крупнейших из них?

- ГК «Дискус» работает на строительном рынке много лет. Казна города от этого все-таки что-то получает?

- С 2014 года по настоящее время мы перечислили в бюджет 1 миллиард 159 миллионов рублей. Я не уверен, что в Новосибирске есть застройщики, сделавшие больший вклад.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ДОЛГИ

- Алексей Юрьевич, у Группы компаний «Дискус» есть причины, по которым оплата аренды земли тормозится?

- Да, разумеется. Это связано с тем, что мы сами не получили обещанных нам условий. В протоколе аукциона на аренду земли в Кировском районе говорится о технических условиях подключения к инженерным сетям. Электроснабжение всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию подстанции «Левобережная», срок строительства - 2011 год. Теплоснабжение участка - после строительства газовой котельной за счет сил и средств ОАО «Новосибирскэнерго», сроки сооружения - 2011 - 2015 годы.

Это по документам. А по факту ни подстанция, ни газовая котельная не построены до сих пор. При этом к 2015 году в Южно-Чемском микрорайоне уже было построено 86 домов. Они не могли быть своевременно введены в эксплуатацию, поскольку нельзя было подключить объекты к теплу и электричеству: техническая возможность отсутствовала!

Вынужденные задержки ввода домов, непредвиденные капвложения на строительство объектов энергетики для жилмассива Просторный повлекли образование задолженности по оплате аренды земли.

Возникает вопрос: если мэрия города считает обязательства перед партнером исполненными, забывая об отсутствии подстанции и котельной, то о каком равенстве застройщиков может идти речь?

- Получается, в соцсетях и СМИ об этих деталях умалчивают…

- Вот именно. Мэрия подает на ГК «Дискус» в суд. Конфликт разгорается, стараниями конкурентов раскручивается в СМИ, которые начинают формировать общественное мнение о том, что «Дискус» чуть ли не единственный злостный неплательщик в городе. Также формируется мнение, что наша компания - чуть ли не единственный получатель преференций от муниципалитета.

Новостные сводки ЦДЖ, комментируя истории с передачей дорог муниципалитету, просто заходятся в истерике, подозревая мэрию в сговоре с «Дискусом» и призывая ее ни за что не рассчитываться! Как не рассчитываться? Это долги муниципалитета, ведь дорога является муниципальным объектом и находится на балансе мэрии. На этой дороге есть остановочные пункты, по ней ходит общественный транспорт, при этом более 10 лет после ввода в эксплуатацию расходы на ее содержание, то есть уборку, ремонт, чистку и вывоз снега, осуществлял «Дискус».

- Это исключительный случай в Новосибирске, когда застройщик добивается такого возмещения?

- Нет конечно! Ситуация по возмещению средств за объекты отнюдь не уникальна. Просторный и Плющихинский жилмассивы не единственные в городе площадки комплексного освоения. И ООО «КПД Газстрой», и ООО «Энергомонтаж» точно так же через суд возмещали средства за дороги, построенные ими в жилмассивах Родники и Чистая Слобода. А между тем громких расследований и разоблачений по этим поводам в СМИ не наблюдалось.

- Будете ли вы добиваться возмещения затрат, которые понесли, строя другие элементы инфраструктуры?

- ГК «Дискус» действительно построила много объектов инфраструктуры, которые по закону должен был строить город. Мы намерены постепенно передавать их на баланс муниципалитета и добиваться возмещения понесенных расходов.

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