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Политика13 сентября 2021 6:00

Новосибирские депутаты-коммунисты обсудили проблемы развития сел

Политики уверены, что есть реальные пути помощи сельскому хозяйству нашего региона
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть поприветствовал всех участников съезда.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть поприветствовал всех участников съезда.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске прошел XIII Съезд народных депутатов и выборных должностных лиц Новосибирской и Кемеровской областей, где коммунисты обсудили возможности поддержки села и обеспечения продовольственной безопасности.

«ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мэр Анатолий Локоть отметил, что заявленная на съезде тема о поддержке села очень актуальна для Новосибирской области. - Проведение съездов -это особенность нашей работы. Здесь собираются депутаты разного уровня, представители исполнительной власти. Они обсуждают актуальные проблемы и вырабатывают программу по решению этих проблем. Сегодня мы обсуждаем проблемы села, и результаты этого обсуждения важны не только для нашей партии, но и для всех жителей Новосибирской области - отметил мэр.

На съезде озвучили проблему сокращения посевных площадей: по словам докладчиков, с девяностых годов она уменьшилась почти на 35%. Но это - не единственная проблема: председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, учёный-растениевод, академик РАН, РАСХН, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин привел неутешительные данные - в Новосибирской области с 1990 по 2020 год в 3,5 раза сократилось поголовье крупного рогатого скота, в 1,3 раза - поголовье свиней, в 4,8 раз - коз и овец.

XIII Съезд депутатов-коммунистов прошел в Новосибирске 11 сентября.

XIII Съезд депутатов-коммунистов прошел в Новосибирске 11 сентября.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ТРИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Однако без поддержки села никто не оставит: Владимир Кашин озвучил программы партии, которые направлены на решение этих проблем.

- Наша программа - это программа трудового человека, в ее центре стоит человек, как главный структурный элемент развития общества и главный потребитель всего того богатства, которое есть в нашей стране. Село -это здоровье человека. Какую продукцию мы едим -от этого зависит жизнь малыша и взрослого. Качество продовольствия, его экологичность, достаточность, доступность -это все те вопросы, которые стоят в центре внимания. Это занятость человека, возможность иметь доход. Все эти вопросы воплотились в несколько наших программ: это комплексная программа развития сельского хозяйства и продовольственных рынков, по которой мы работаем. Это Вторая Целина - мы авторы этой программы и со следующего года она начинает работать. Комплексное развитие сельских территорий - эта программа уже работает два года и, к сожалению, Правительство в пять раз сократило на 2021 год исходные данные по этой программе. То есть вместо 160 млр рублей по этой программе выделено всего 30 млрд рублей изначально, и сейчас еще добавили десятку, итого - 40 млрд. рублей.

Паспортное изначальное финансирование этих трех программ выводит нас на 4-5% расходной части бюджета или от 0,75 до 1% ВВП, но уже сегодня дает право эффективного использования каждого рубля из этих программ. А в дальнейшем позволяет перейти к той задаче, которую ставит КПРФ в своей программе по развитию села - это 10% от бюджета. В Советском Союзе меньше 15% не выделялось на село, и это окупалось сторицей, - считает Владимир Кашин. Он отметил, что в России есть примеры успешных крупных сельскохозяйственных предприятий и нужно перенимать их наработки и опыт.

Важность поднятой на съезде темы отметил и член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. Он напомнил об активной работе коммунистов в думе по поддержке и внедрению законов о развитии сельского хозяйства.

- Вопрос развития агропромышленного комплекса -это вопрос номер один для нашей страны. За этот созыв в думе было принято с участием КПРФ 43 закона, связанные с сельским хозяйством, из которых 22 закона были разработаны и предложены непосредственно академиком Кашиным, нашей фракцией,- подчеркнул секретарь ЦК КПРФ.

БИЗНЕС-ПРЕСС