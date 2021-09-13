Контроль работы мэров: получил два раза неуд – увольняйся!

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Члены партии «Новые люди», депутаты Горсовета и Заксобрания и представители научного сообщества Новосибирска обсудили за круглым столом проблемы несовершенства закона о местном самоуправлении. Они также рассмотрели новый проект партии, цель которого - создать систему оценки, которая будет мотивировать мэров работать эффективней.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРЕИЗБРАНИЯ

По словам депутата партии «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарьи Карасевой, проект оценки деятельности глав муниципальных образований на территории России очень актуален. На примере нашего города она видит, как зреет недовольство людей качеством дорог, грязью, неухоженностью Новосибирска. Она считает, что у людей должна быть возможность оценивать работу мэров и других муниципальных руководителей- а если они работают некачественно, то и смещать их с должности, не дожидаясь переизбрания.

Фото: партия «Новые люди».

- Мы разрабатывали этот проект на протяжении нескольких месяцев. К работе привлекли общественников, депутатов, научное сообщество, экспертов из разных сфер. Сейчас наша задача – получить обратную связь от коллег, после чего мы передадим проект в Законодательное собрание Новосибирской области в виде поправки в федеральный закон 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - сообщила Дарья Карасева.

- Механизм оценки мэра и право его отстранить существует, но право это есть у государственного органа, у депутатов горсовета. Почему-то этого права нет у народа, почему-то из субъектов политики исключен народ. А вдруг я перестал доверять депутату горсовета, за которого голосовал? - емко сформулировал проблему депутат Заксобрания Новосибирской области Константин Антонов.

КНУТОМ И ПРЯНИКОМ

Всего в проект входит 22 критерия оценки: 7 основных и 15 вспомогательных. Баллы за каждый из критериев суммируются, и глава муниципального образования получает оценку своей работы: неудовлетворительно, удовлетворительно или хорошо. Если глава два года подряд получил оценку «неудовлетворительно», автоматически запускается процесс референдума о его отставке. Причем в проекте предусмотрены не только карательные меры, но и поощрение.

Фото: партия «Новые люди».

- Систему поощрения мы ввели для того, чтобы был стимул к созиданию, это политика кнута и пряника. Если глава получил положительную оценку,ему ежегодно выплачивают премию в размере двойного оклада, - отметила Дарья Карасева и подчеркнула, что одним из ведущих критериев, который выделили отдельно - это доверие жителей к главе.

- Каждый год мы планируем проводить социологический опрос, где независимые эксперты будут фиксировать этот показатель. Критерии оценки глав муниципальных образований помогут дать объективную оценку, потому что в них есть количественные и качественные показатели. К этой работе мы привлекали еще и Сардану Аксентьеву, именно она, человек с опытом рабы мэром города Якутска, указала на то, что количественные и качественные показатели необходимы, иначе оценка будет необъективной. Мы планируем, что контролировать сам процесс оценки будет Общественная палата Новосибирской области, - отметила Дарья Карасева.

ЭТО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСИБИРСКА

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Игоря Украинцева, инициация процесса отзыва мэра Новосибирска - его совместная работа с партией «Новые люди».

- Мы понимали, что нам процедура отзыва главы города просто необходима. Ждать еще три года, пока окончится срок его полномочий, мы не намерены. Наше предложение создать инициативную группу по отзыву было совместным, потому что нам важна была эффективная работа и результат, - отметил Игорь Украинцев.

Фото: партия «Новые люди».

В ходе обсуждений на круглом столе специалисты озвучили проблемы контроля местного самоуправления и оценили проект от партии «Новые люди»: дали обратную связь, указали на места, которые стоит дополнить и расширить.

- Надеюсь, что мы добьемся внесения этой поправки. Это будет важно и полезно не только для Новосибирска, поправка будет работать в масштабах всей страны. Ведь рыба гниет с головы, и очень многое зависит от тех, кто стоит у руля. Если будут качественные управленцы, то и города будет меняться, регионы развиваться, а это самое главное, - подчеркнула Дарья Карасева.