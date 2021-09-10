В Новосибирске Новые люди и Игорь Украинцев подали иск в суд на избирком

Фото: партия «Новые люди».

Их обращение связано с отказом регистрировать инициативу по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Параллельно организаторы процедуры отзыва продолжают сбор подписей за отставку главы города. По информации организаторов, сейчас подписи под петицией оставили уже около 50 тысяч новосибирцев. Согласно Уставу города для отзыва необходимо чуть менее 60 тысяч.

Формальной причиной отказа горизбиркома стало то, что мэр не проигрывал суды. Судебные решения в отношении структурных подразделений администрации, которую и возглавляет Анатолий Локоть, не являются основанием для регистрации.

- Мэр и мэрия - взаимосвязанные субъекты, что и прописано в Уставе. Проигранные мэрией суды, на которые мы указывали, и есть основание для начала процедуры отзыва. Кстати, на юридическую неточность механизма отзыва, прописанную в документах, указали и сами члены горизбиркома, однако регистрировать инициативу отказались, - поясняет один из организаторов процедуры отзыва мэра Игорь Украинцев.

Фото: партия «Новые люди».

Иск Новые люди и Игорь Украинцев подали в Центральный районный суд. Дата первого заседания еще неизвестна. Вполне вероятно, что к этому времени новосибирцы оставят больше 60 тысяч подписей за отзыв Анатолия Локтя.

- Мы обратились в суд, чтобы окончательно прояснить ситуацию с законодательством об отзыве мэра. Эксперты говорят о том, что сейчас оно прописано неточно, допускает разночтения. Это необходимо исправлять, вносить изменения в закон. И сами жители, и представители администрации должны понимать, в каком случае можно запустить процесс отзыва мэра. Необходимы четкие критерии того, что он не справляется со своими обязанностями, - отметила один из организаторов процедуры отзыва, депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: партия «Новые люди».

Если суд удовлетворит иск, то Новосибирск ждет референдум, на котором жители выразят свое отношение к действующему главе города, а в случае отставки пройдут досрочные выборы нового мэра.