«Был мой день рождения, а потом закричали: «Горит»: 20 лет назад башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули на глазах у сибирячки

Софья застала падение башен-близнецов 11 сентября в свой День рождения. Фото: Никита Манько // Марина Волосевич

20 лет назад в США произошла страшная трагедия: рухнули башни-близнецы, унеся жизни более 2,7 тысячи человек. Одной из свидетельниц произошедшего стала Софья Запрометова: она приехала в Нью-Йорк на каникулы. Софья рассказала КП-Новосибирск, что происходило в тот момент у башен-близнецов.

В середине 90-х Софья с семьей жила в Нью-Йорке, а в 2001 году приехала на каникулы Фото: Никита МАНЬКО

ТЕРАКТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

У сибирячки Софьи Запрометовой с детства была глаукома — болезнь мешала различать детали предметов, и она носила очки. В 11 лет девочка полетела на каникулы в США к бабушке-эмигрантке. Маргарита Андреевна до 1994 года работала учителем рисования в гимназии № 10, а затем переехала в США. Бабушка решила показать внучку местным врачам, а заодно отпраздновать день рождения девочки — она родилась 11 сентября.

Помню, в тот день мы с бабушкой ехали в даунтаун на метро. Проезжали Манхэттенский мост, и было видно город. Внезапно люди в поезде прильнули к окнам, мы тоже подошли посмотреть. И тут бабушка сказала: «Близнец горит!» Вдалеке я увидела башни-близнецы и дым, а потом вспышку. Кажется, я не видела момент столкновения второго самолета и падающих из окон людей. Тогда мне было довольно спокойно — я была с бабушкой, поэтому не поняла весь ужас ситуации, — рассказала КП-Новосибирск Софья Запрометова.

Бабушка Софьи работала учителем искусства и эмигрировала в 1994 году Фото: Никита МАНЬКО

Поезд метро остановился на следующей станции после Манхэттенского моста, и все пассажиры вышли на улицу. Бабушка Софьи достала камеру и стала снимать происходящее.

Особенно запомнились огромные очереди к телефонным автоматам. До самих башен было далеко, но мы не смогли подойти — там были выставлены ограждения. Мы стояли и смотрели на пожар, а потом здания вдруг стали уменьшаться, — вспоминает Софья Запрометова.

В детстве воспоминания о трагедии не беспокоили Софью Фото: Никита МАНЬКО

Софья должна была вернуться в Россию вскоре после 11 сентября, но рейсы с детьми задержали на месяц. Родители сибирячки очень переживали. Когда Софья прилетела в Россию, в семье наложили табу на обсуждение темы. Мама Софьи даже забрала рисунок, который девочка нарисовала в Нью-Йорке. Настоящее осознание той трагедии пришло к Софье в 18 лет, после просмотра фильма «Потерянный рейс».

Раньше я вспоминала тот свой день рождения совершенно спокойно. Но после просмотра появилось чувство холода и некоторой тяжести в груди. Фильм будто открыл дверь в воспоминания, я очень переживала и плакала. Тема трагедии отозвалась во мне, я стала иначе воспринимать и другие трагедии — на мюзикле «Норд-Ост», в Беслане. Раньше все это казалось далеким, но я не смогла больше отгораживаться, — признается Софья Запрометова.

Сейчас Софья изучила всю историю и последствия трагедии. Фото: Никита Манько // Юлия Барсукова, предоставлено Софьей Запрометовой

Девушка решила помогать людям. Выучилась и стала работать медсестрой в детской больнице. И начала изучать историю трагедии.

— Последние несколько лет чувство стало сильнее. В прошлом году я сочинила песню. Она жестокая, там много о смерти, — говорит Софья Запрометова и добавляет: — У меня поменялось отношение к трагедиям. Люди постоянно умирают при пожарах, в ДТП. Это трагично, но объяснимо. А вот терроризму оправдания нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.