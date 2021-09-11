«Косил под Моргенштерна»: новосибирец, катавшийся на «Приоре», занялся наркобизнесом ради красивой жизни в Инстаграме

Рабочий с завода переехал в Новосибирск и за пару лет стал бизнесменом и блогером. А теперь ему светит до 20 лет тюрьмы. Фото: соцсети

24-летний новосибирец Максим Мишанов* хвастался кадиллаком — и набрал 14 тысяч подписчиков. В его Инстаграме — фото дорогих машин, путешествий и полетов бизнес-классом. А ведь всего несколько лет назад начинающий бизнесмен ездил на «Ладе-Приоре» и отдыхал в ледовом городке на набережной. Как юноше удалось так быстро подняться, узнали оперативники. Его и троих подельников арестовали по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

ПОМЕНЯЛ ЗАВОД И «ЛАДУ» НА ИНСТГРАМ С «АУДИ»

Новосибирец Максим Мишанов казался окружающим успешным бизнесменом — в 24 года ездил на дорогой «Ауди А4», а отпуск проводил в ОАЭ. Парень любил хвастаться своей жизнью в Инстаграме, довольно быстро набрал более 14 тысяч подписчиков. Макс чувствовал себя Моргенштерном и не скрывал достатка.

— Как дела, как дела? Это новый кадиллак, — подписал фото с дорогим авто блогер Максим.

Даже родители не знали, как зарабатывает блогер.И давали ему деньги. Фото: соцсети

Однако, судя по Инстаграму, всего три года назад Максим был простым рабочим с завода в городе Октябрьске Республики Башкоркостан. Ездил на «девятке», затем — на старенькой «Приоре». Вместо фото из кальянных выкладывал обеды в «Макдоналдсе», а отдых за границей ему заменяли шашлыки на даче. Парень хвастался дембелем и дипломом Уфимского государственного нефтяного технического университета. Подписчики гадали, откуда такие резкие метаморфозы. Как молодой специалист так быстро разбогател, переехав в Новосибирск? Ответ подсказали в прокуратуре Дзержинского района.

— 10 февраля 2021 года сотрудники УНК МВД задержали 24-летнего Максима и его 20-летнюю сообщницу Алю* по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в крупном размере. В ходе обыска были изъяты наркотические средства, смартфоны Aplle iPhone 12 Pro и другая техника, содержащая переписку и другие доказательства. Суд арестовал подозреваемых на два месяца. Ранее они были знакомы, на протяжении 6 лет их связывали близкие отношения, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Смена имиджа от рабочего к плейбою обернулась уголовным делом. Фото: соцсети

МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ, АРЕСТОВАННЫЕ

Всего по уголовному делу были арестованы две парочки — Максим и Аля, а также их сообщники 24-летний Алексей* и 20-летняя Евгения*. Они тоже с виду не вызывали подозрений — Алексей занимался спортом и путешествовал на внедорожнике, а Евгения училась в Новосибирском техникуме геодезии и картографии. Прошлым летом у пары появилась на свет дочка Алена*, после задержания родителей она оказалась на руках у бабушки.

— Согласно материалам дела Максим связался с неустановленным лицом, предложившим заниматься сбытом крупных партий синтетических наркотиков — «солей». Посредством мессенджера подозреваемый получал адрес с крупной партией наркотиков, забирал их и фасовал вместе со своей сообщницей. Затем наркотические средства передавались другой паре — Алексею и Евгении, которые занимались сбытом. Вырученные от продажи наркотиков средства направлялись неустановленному лицу, отсылавшему часть денег подозреваемому. Затем Максим распределял полученные деньги между участниками группы, а его подруга вела бухгалтерию, — продолжает Олена Носок.

Парень сделал девушке предложение, ее тоже арестовали. Фото: соцсети

Уголовное дело о сбыте и попытках сбыта наркотиков в особо крупном размере состоит из четырех эпизодов. Всего две парочки смогли распространить не менее 150 граммов «солей» за полтора года, считают следователи.

МЕЧТАЛ СТАТЬ МАЖОРОМ

Официально никто из подозреваемых не работал, однако и судимостей у них не было. Правда, если главный подозреваемый имел за плечами армию и опыт работы на заводе, то его сообщница не работала. Когда она переехала в Новосибирск, ей присылали деньги родители, а потом девушку содержал парень. Более того, родители молодых людей даже не подозревали, что у них есть деньги, и делали им шикарные подарки.

Подозреваемый отслужил в армии, окончил вуз, ранее не был судим. Фото: соцсети

— С 9 по 16 января Максим и Аля летали в ОАЭ, а перед этим отдыхали в Сочи на деньги матери подозреваемого. Там 24-летний безработный сделал 20-летней возлюбленной предложение, и она ответила согласием. В Новосибирске они уже были задержаны, — добавляет Олена Носок. — По совокупности статей каждому из подозреваемых грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас они изменили показания и отрицают вину в содеянном.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена изменены

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