«Не хотят взрослеть»: ректоры новосибирских вузов обсудили проблему трудоустройства выпускников

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Ректоры новосибирских вузов за круглым столом в штабе общественной поддержки «Единой России» обсудили проблему трудоустройства выпускников. Участие в дискуссии приняла заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, в этом году выпускниками стали более 12 тысяч студентов, 2 тысячи из которых не смогли определиться с трудоустройством. По мнению Ирины Мануйловой, это тревожные цифры.

- Это заставляет нас задуматься о том, какие еще механизмы и ресурсы мы не подключили. Я знаю, что сегодня в каждом вузе есть центры трудоустройства. Причем это не просто какие-то формальные службы. Специалисты ведут работу со студентами с момента поступления. Сегодня в вузах работают «Точки кипения», ярмарки вакансий, проводятся конференции по предпринимательской деятельности. Есть возможность защитить диплом в формате стартапа и выйти на самостоятельную предпринимательскую деятельность. При этом почти 2 тысячи студентов не знают, куда пойти работать, - отметила заместитель губернатора.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и ректор НГУАДИ Наталья Багрова. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Представители вузов, участвовавшие в дискуссии круглого стола, поделились конкретными инструментами профилактики безработицы среди молодежи.

Ректор педагогического университета рассказал о целевом обучении, а также о программах «Земский доктор» и «Земский учитель». Они предусматривают финансовую поддержку: специалистам, переехавшим в село, полагается компенсация на жилье в размере миллиона рублей. В подтверждение того, что проекты реально работают, был организован телемост с учителем физики из Сузуна.

В СГУПСе существует так называемый целевой заказ: студент с первого курса знает, где и кем будет работать. Помимо трудоустройства, выпускникам дают льготы на ипотеку, возмещают затраты на переезд, если это требуется, и жилье. В медицинском университете кадры начинают готовить со школы. В регионе таких профильных классов создано пять. Уже со школьной скамьи ребята посещают больницы и вникают в работу врачей. А в университете дизайна и искусства студенты уже в процессе обучения начинают зарабатывать первые деньги, участвуя в крупных проектах коммерческих заказчиков.

Ирина Мануйлова затронула важный момент. По ее мнению, студенты сами должны занять активную жизненную позицию.

- На мой взгляд, многое связано с инфантильностью самих студентов, они не хотят взрослеть. Я считаю, что возможности сегодня большие, но умеет ли человек их реализовать, зависит от него самого, - подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова объяснила, почему это так важно - быть активным.

- Чем раньше студент будет вовлечен в сферу своей профессиональной деятельности, тем эффективнее будет его трудоустройство. Кроме того, говорить о том, что человек должен работать только по одной специальности, нельзя. Очень много примеров, когда деятельность находится на стыке профессий. Таких людей мы называем генералистами, которые имеют в своем арсенале несколько навыков разных специальностей и которые в течение всей жизни имеют способность и возможность обучаться. Это люди будущего, - отметила Наталья Багрова.

Напомним, штаб общественной поддержки «Единой России» - это площадка, где проводят приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами.