Товары по 1 рублю: техника, посуда, игрушки и хозтовары «Галамарт» раздаст в честь открытия

Праздничное открытие народного магазина «Галамарт». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Два выходных дня небывалых скидок и подарков устроит магазин «Галамарт» в честь своего открытия в Новосибирске. В связи с этим 11 сентября объявляются ШОК-цены на многие товары из ассортимента. А 12 сентября всего по 1 рублю будет идти любая вторая позиция в чеке каждого покупателя.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

ШОК-цены - это уникальная возможность приобрести необходимые товары по минимальной стоимости, ведь будут установлены скидки на такие позиции:

· швабра или 3 кг стирального порошка – 99 рублей;

· погружной блендер или электрический чайник – 199 рублей;

· кастрюля – 249 рублей;

· литая сковорода – 299 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

И это еще не все! 12 числа посетителей ожидают выгодные покупки: пледы, мультиварки, хозтовары, всевозможные игрушки, посуда, фен или стайлер для волос. Почти даром, благодаря акции «Второй товар за 1 рубль», которая будет распространяться абсолютно на все, что есть в стенах магазина. Помимо этого разыграют ценные подарки: набор посуды, телевизор, детский электромобиль и еще многое другое. В 19.00 состоится официальное объявление результатов лотереи.

Бюджетная стоимость товаров и выгодные акции «Галамарта» стали уже традиционными для народного магазина. А ассортимент поражает своей универсальностью – все собрано в одном месте.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

КОНКРЕТНО

Адрес: г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1, ТРК «Голден Парк».

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru

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