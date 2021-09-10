В Новосибирске торжественно погасили почтовую марку «Город трудовой доблести»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В четверг, 9 сентября, в Новосибирске погасили почтовую марку «Город трудовой доблести». В торжественной церемонии приняли участие заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов, первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Евгений Вейде и заместитель директора макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Евгений Вейде, Андрей Панферов и Наталья Жданова. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Андрей Панферов, который изначально выступил с инициативой направить в федеральный центр предложение о присвоении Новосибирску высокого звания, напомнил, что регион в годы войны формировал основной промышленный потенциал.

- «Город трудовой доблести» - это высокое звание, которое присваивается городам, внесшим большой вклад в Победу над фашизмом. Символично, что на марке изображен город Новосибирск, бывший Новониколаевск, который начал свою жизнь с железной дороги. Я с большим уважением отношусь к железнодорожникам, их вкладу в Великую Отечественную войну. Хочу сказать спасибо активистам партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», которые собирали подписи жителей региона для того, чтобы Новосибирску присвоили почетное звание. Я думаю, лучшего символа для марки было не найти, ведь он настолько объемен и показывает движение вперед. Я думаю, это отражает всю историю и характер Новосибирской области, - отметил Андрей Панферов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

С помощью оттиска почтового штемпеля, который выпускают специально к мероприятию, фиксируется важное событие, сохраняя таким образом его в памяти поколений. Конверты и открытки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся исторической ценностью и предметом гордости филателистов, пополняют экспозиции музеев и частные коллекции.

- Эта марка уникальна не только тем, что посвящена нашему городу и его жителям, приближавшим Победу в тылу, но и тем, что имеет эффект дополненной реальности. При наведении камеры смартфона на почтовую марку становится доступен видеоролик, который подготовила ВГТРК. Он рассказывает о трудовых подвигах новосибирцев в период Великой Отечественной войны, - рассказала заместитель директора макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, после того как по инициативе «Единой России» Новосибирску присвоили звание «Город трудовой доблести», среди жителей региона было объявлено голосование за объект, который будет изображен на почтовой марке.

Новосибирцы выбрали легендарный паровоз, который водил машинист-новатор, лауреат Сталинской премии II степени, Герой Социалистического Труда Николай Александрович Лунин. Паровоз установлен в Первомайском районе города в память о трудовых подвигах железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Николай Лунин известен тем, что в 1940 году, будучи машинистом депо станции Новосибирск-Главный, вместе с коллективами бригад паровоза ФД20-1242 предложил новый метод эксплуатации паровозов: проведение текущего ремонта силами паровозной бригады, что позволило увеличить межремонтный пробег и сократить простои локомотива. Этот метод был назван лунинским и получил широкое распространение на сети железных дорог.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Среди вариантов изображения на марке также были стела «Штыки», мемориал «Звезда», памятник сотрудникам и студентам железнодорожного института, погибшим в годы войны, скульптура «Вальс Победы», которая находится в Академгородке, памятник трижды герою Советского Союза, летчику-асу Александру Покрышкину.

Марка в честь Новосибирска вышла тиражом 126 000 экземпляров, ее номинал 60 рублей. Приобрести ее, а также поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города 630099 по адресу: улица Советская, 33. Через несколько дней марки будут доступны во всех крупных отделениях города.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

СПРАВКА КП

Напомним, что в 2021 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу президента Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак предложил главе государства расширить список городов с 11 до 20. В 2021 году партия продолжила работу в этом направлении. 20 мая Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» обратился к Владимиру Путину с просьбой удостоить почетного звания еще 11 городов - Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломну, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пензу, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень. В список также добавили Чебоксары по предложению президента Российской академии наук Александра Сергеева. В тот же день президент подписал указ о присвоении почетного звания этим 12 населенным пунктам.