Новосибирским родителям адресован киноальманах с хитами социальных сетей «Шестнадцать+»

Кадр из новеллы «Неславянка». Фото предоставлено компанией МТС.

Десять историй, вдохновленных содержанием песен OQJAV, Дани Милохина, Аигел, Sirotkin, Даны Соколовой, Доры, Mary Gu, RSAC, Лилу45 и Zoloto, расскажут о жизни современных молодых людей

Альманах рассказывает о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь и ревность, конкуренция и первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, зависть, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.

Фото предоставлено компанией МТС.

В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие. Среди авторов «Шестнадцать +» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек и другие.

Кадр из новеллы «Хейт». Фото предоставлено компанией МТС.

Одна из новелл альманаха - «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр».

В альманахе десять короткометражных историй, основанных на содержании популярных песен: Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась»), Дана Соколова («Только вперед»), Аигел («Снег»), Лилу45 («Выпей меня до дна»), Zoloto («Улицы ждали»).

Кадр из новеллы «Маё». Фото предоставлено компанией МТС.

Авторы уверены, что взросление - это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми.