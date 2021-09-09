Ремонт новосибирских дорог по-прежнему на контроле депутатов «Единой России»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Группа «Дорожный контроль» продолжает еженедельно выезжать на объекты дорожного ремонта Новосибирска.

Напомним, по инициативе фракции «Единая Россия» в этом году из областного бюджета город получил дополнительно 278 миллионов рублей - на эти средства в порядок должны быть приведены 85 участков дорог.

- Депутаты Законодательного собрания согласовали выделение денег при условии осуществления депутатского контроля. И сейчас, по сути, и муниципалитеты, и подрядчиков мы приучаем к тому, что просто так объекты сдаваться не будут. Министерство транспорта и дорожного хозяйства также заняло очень жесткую позицию: пока все замечания не будут устранены, оплаты не будет. Поэтому подрядчики вынуждены устранять замечания, - отметил депутат ГД РФ от «Единой России» Виктор Игнатов.

Виктор Игнатов (в центре). Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Очередная проверка выполненных работ прошла на оживленном перекрестке улиц Тюменской и Оловозаводской в Кировском районе. Здесь проведен ремонт 1000 квадратных метров дорожного полотна на сумму 1,2 миллиона рублей. Буквально в ночь перед проверкой подрядчик устранил часть ранее найденных замечаний. Но в ходе мониторинга эксперты выявили еще несколько нарушений.

- Сегодня основное замечание на этом объекте - безопасность дорожного движения: разметки нет, все знаки закрыты деревьями. А самое главное - большой, оживленный перекресток спального района, а рядом большой магазин, ходят люди - и маршрут не оборудован для маломобильных групп граждан, для мам с колясками. Барьеры 20 - 30 сантиметров невозможно преодолеть пожилому человеку. Беспокоит люк канализационного колодца, - отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Часть выявленных нарушений характерна для большинства проверенных объектов. По словам министра, это проблемы с канализационными колодцами, сопряжением отремонтированных участков с существующими дорогами, съездами во дворы, также нередки случаи замечаний по качеству асфальтобетонной смеси.

При этом подрядчик заявил, что устранение некоторых замечаний не входит в его компетенцию - эти работы изначально не были прописаны в договоре, решать проблемы должна мэрия города.

- Будем разговаривать с мэрией. Нужно убирать бетонные блоки, которые мешают пешеходам, маломобильным гражданам. Не выполнена разметка пешеходных переходов, хотя знаки стоят, - комментирует Виктор Игнатов. - Непонятна судьба перекошенного люка канализационного колодца - нам говорят, что это собственность Горводоканала. Будем связываться с учреждением, потому что подрядчик не может ничего сделать - сам стакан колодца кривой. Между трамвайными рельсами асфальт тоже не сделан - подрядчик объясняет, что эти участки не были прописаны в плане работ. Это недоразумение надо ликвидировать, будем искать решение.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, общий объем ремонта участков дорог на дополнительно выделенные средства - 231,7 тысячи квадратных метров. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.

Из 85 объектов на текущий момент завершены 80. Привлеченные независимые эксперты подготовили отчеты о качестве выполненных работ по 62 объектам - выявлены 27 нарушений.