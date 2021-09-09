ВЦИОМ: Новосибирская область стала лидером по уровню поддержки партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

В самом Новосибирске этот процент еще выше - 7,4. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного 6 сентября.

В прошлом году на выборах в Заксобрание Новосибирской области Новые люди набрали 7%.

- Мы работаем в Новосибирской области уже полтора года, в сентябре 2020-го прошли в Законодательное собрание области. На протяжении всего этого времени мы привлекали людей, которые уже работали на местах. Это производственники, инженеры, правозащитники, благотворители. Статус депутата для них не самоцель, а способ помочь большему числу людей, масштабировать свою работу, - подчеркивает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

По результатам телефонного и поквартирного опроса ВЦИОМ, Новые люди стали единственной непарламентской партией, которая на протяжении всей предвыборной кампании наращивала рейтинг. Еще в июне ее поддерживали 1,2% россиян. В июле этот процент вырос вдвое и составил 2,5%, а к 6 сентября - уже 3,8%. Среди тех, кто собирается прийти на участки, рейтинг еще выше: 4,2%. При этом положительная динамика сохраняется.

Фото: партия «Новые люди».

Социологи ВЦИОМ прогнозируют, что рейтинг Новых людей ко дню голосования достигнет 5% - именно столько нужно для прохождения партии в Госдуму. А с учетом динамики роста доверия к партии уровень поддержки может превысить 6%. Во многом это зависит от явки и от выбора тех, кто пока не определился, какую партию поддержать на выборах 19 сентября.

- Мы видим, что 19 - 20% избирателей еще не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим, чтобы в Думе было обновление, чтобы появилась новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, - говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

В исследовании, которое проводилось методом телефонного и комбинированного опроса, приняли участие совершеннолетние граждане РФ. В общероссийских опросах приняли участие 1600 респондентов, сбор данных проводился 7 и 8 июня, 13 и 19 июля, а также 6 сентября. Кроме того, с 13 по 19 августа и с 1 по 6 сентября были проведены региональные опросы, в которых приняли участие от 400 до 600 респондентов в каждом регионе. Исследование было выполнено по заказу политической партии «Новые люди».

Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь