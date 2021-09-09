Деду было холоднее: как изменился климат в Новосибирске за 100 лет

Морозы в Сибири постепенно слабеют. Фото: УКЛАДОВ Егор

Анализ климата в Новосибирске показал удивительные вещи. Температурный график последнего столетия может стать наглядным пособием по теме глобального потепления.

— Климат — это среднестатистический режим погоды, обобщенный за десятилетия. Если проанализировать динамику изменения среднегодовой температуры воздуха в Новосибирске за последние 120 лет, то можно отметить, что климат на юге Западной Сибири стал мягче, — рассказала КП-Новосибирск начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Анна Лапчик.

Декада холодов

Если разглядывать график внимательно, по частям, то можно увидеть, что колебания наблюдались всегда: в одни годы было чуть теплее, в другие — чуть прохладнее. Сибирь — край контрастов, зимой здесь может быть ниже -45, а летом — выше +35. Поэтому среднегодовая температура всегда колеблется на отметке около 0. Но нынешней молодежи еще повезло: теперешние морозы не чета тем, что застали наши родители и бабушки с дедушками.

График изменения погоды за 100 лет. Фото: предоставлено ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— В период с 1966 по 1976 год холодная погода преобладала в любом сезоне, кроме весны. Среднегодовая температура составляла около -2, — говорит метеоролог.

Хотя морозы под -50 пришлись на более раннюю эпоху, 1910-е годы, в 1969 году температура от -30 до -46 держалась очень долго — половину января и почти весь февраль.

Небольшое потепление началось с 1977 по 1982 год. Тогда температура в среднем за год была близка к среднемноголетним нормам, а следующие годы были более теплые. До сих пор температура в среднем была ниже нормы только в 1984, 1985, 1996 и 2010 годах.

Температура в Новосибирске летом относительна спокойна, то есть держится обычно в пределах нормы. Осень была таким же спокойным периодом с 1977 по 1990 год. А вот зимой и весной погода более «категорична»: температура всегда либо выше нормы, либо ниже.

Глобальное потепление?

Взглянув на график целиком, можно заметить, что в Сибири все-таки становится теплее. Аномальная жара пришла в Новосибирск в конце 1980-х. С этого же времени сильно выросла среднегодовая температура: с +0,9 до +4,2. Что же получается, у нас уже другой климат?

— Хотя зимний сезон, с ноября по март, стал теплее, не следует забывать, что в 2009 — 2013 годах температура зимой опускалась ниже нормы, давая всем нам понять, что мы живем в Сибири и холода никуда не денутся. Весной за последние 30 лет холодно было только в пяти случаях, последний раз — в 2018 году. А осень с сентября по октябрь стала более неоднородной. С 1977 по 1990 год осенью было относительно спокойно, то есть температура держалась около многолетней нормы. А за последние 30 лет виден явный сдвиг в сторону потепления, — добавляет Анна Лапчик.

По мнению метеоролога, теплые зимы и весны — результат глобального потепления. Однако будущие тенденции предсказать трудно. Ведь тепло вполне может смениться резким похолоданием. А о том, что климат Сибири в ближайшие годы перестанет быть резко континентальным, пока что говорить не приходится.

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