В Новосибирске построят жилой комплекс с озером, набережной и сиреневым садом

Фото предоставлено «СЗ КПД-Газстрой».

«КПД-Газстрой» начал строить в Калининском районе большой жилой комплекс с парком и озером.

Представители компании «КПД-Газстрой», архитектурного бюро и мэрии Новосибирска встретились с журналистами, чтобы рассказать об особенностях жилого комплекса, его социальной продуманности и транспортной доступности.

- Сегодня мы широко заявляем о начале строительства нашего масштабного проекта «Тайгинский парк», над которым мы работали чуть более двух лет. На сегодняшний день компания входит в новый для нас сегмент строительства жилья комфорткласса. «Тайгинский парк» - это проект комплексного развития территории. Это значит, что мы будем не только строить комфортные добротные дома, но и развивать инфраструктуру, - отметил генеральный директор «СЗ КПД-Газстрой» Александр Кромм.

Территориально новый жилой комплекс построят в районе улицы Тайгинской, он займет территорию свыше 11 гектаров. Причем 2,5 гектара отведены под благоустроенный парк с озером, где будут оборудованы набережная, сиреневый сад, смотровая и спортивные площадки, дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедистов, теннисный корт, каток. Кроме зон активностей, запланированы беседки, гриль-площадки и кафе.

По словам главного архитектора проекта, начальника профильного отдела питерского архитектурного бюро «А.Лен» Ренаты Андреевой, жилой комплекс спроектирован в едином стиле, в нем будут квартиры на любой вкус. Она отметила, что каждый дом комплекса уникален, планировки квартир практически не повторяются, есть много планировок с выходом окон на две и три стороны. Все дома расположены так, что из них открывается вид либо во двор, либо на парк. Дома будут разной высоты, от 6 до 16 этажей.

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов отметил, что новый жилой комплекс является качественным проектом реновации территории:

- Такой качественный подход на территории Новосибирской области я встречаю впервые. Когда застройщик не только рассматривает территорию с целью получения выгоды, но и думает о будущих жителях. Еще хотел бы отметить, что в развитии локации предусматривается строительство детских садов и школы.

По словам Александра Кромма, во второй и третьей очереди строительства предусмотрены два встроенных в дома детских сада на 65 и 100 мест. А в перспективе уже обсуждается выделение площадей под строительство новой школы для местных жителей.

Над вопросами транспортной доступности ЖК компания готова работать вместе с мэрией. По словам директора по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилла Покровского, этой части города необходима своя станция метро или городская электричка. В вопросах обустройства дорог компания готова к диалогу с городскими властями.