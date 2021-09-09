Кто тут самый меткий: под Новосибирском прошла профильная смена «Юный десантник»

На профильной смене ребята получили новые знания и смогли посоревноваться в меткости и ловкости. Фото: МБУДО ЦДО «Алые паруса»

Смена «Юный десантник» проходила в городе Бердске, в детском оздоровительном лагере «Гренада», с 20 по 31 августа. Помощь в организации этого мероприятия оказало ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Благодаря центру никто из участников не уехал домой с пустыми руками - все вернулись не только переполненные эмоциями, новыми знаниями и знакомствами, но и с памятными подарками. Подробнее - в нашем материале.

НЕСКУЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ ЛЕТА

Профильная смена проводится ежегодно, и это лето не стало исключением. Цель смены: собрать вместе несколько команд, обучить и провести между ними соревнования. Скучать не пришлось - опытные педагоги проводили занятия и мастер-классы по воздушно-десантной подготовке, тренировки и соревнования по полевой сборке парашюта, подростки изучали топографию и ориентирование, основы выживания, а также строевой, боевой и высотно-горной подготовки. И кроме этого, учились и тренировались помогать боевым товарищам при травмах с использованием подручных средств и материалов.

Вот что говорит постоянный руководитель смены директор МБУДО ЦДО «Алые паруса» Дмитрий Черных:

- Областная профильная смена «Юный десантник» в этом году проводилась уже в 10-й раз. Возраст ее участников - от 12 до 17 лет. Всего у нас было 12 команд по 10 человек.

Отметим, что в любых соревнованиях важны не только слова, но и награды, которые останутся у участников на добрую память. Это понимают в Центре патриотического воспитания, поэтому традиционно поддерживают и Центр дополнительного образования «Алые паруса», и конкретно проект такой необычной профильной смены.

- В этом году мы приобрели для смены «Юный десантник» призы, которые действительно пригодятся. Командам, занявшим с IX по XII места, выдали сертификаты участников и настенные часы с тематической символикой; с V по VIII места - сертификаты участников и наборы походной посуды; с I по IV места - дипломы и биатлонные полуавтоматические мишени. За I, II и III места по отдельным соревнованиям команды наградили дипломами, наборами походной посуды, тематическим флагом, жумаром. И конечно, кроме подарков победителям достались кубки и медали, - рассказала заместитель директора ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Елена Гусишная.

ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Занятия участникам смены проводили педагоги, которые в дальнейшем были судьями на соревнованиях. По словам Дмитрия Черных, это важный момент, потому что так подростки получали именно ту информацию и навыки, которые от них требовались в дальнейших состязаниях.

Ребята на практике оттачивали навыки укладки парашютов. Фото: МБУДО ЦДО «Алые паруса»

- Конечно, все мероприятия проводились с учетом противоэпидемиологических требований. На территорию не допускались ни родители, ни болельщики: дети вошли в ворота лагеря вместе с педагогами, и больше никого не было. Эти меры были направлены на то, чтобы уберечь здоровье детей и не допустить попадания и распространения на территории возможных инфекций. Выезд никак не ограничивался: если детям нужно было покинуть смену, их никто не удерживал. Но вот вернуться обратно было уже нельзя - таковы правила безопасности, которые в этом году действовали во всех лагерях Новосибирской области, - объяснил Дмитрий.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ

Несмотря на серьезные требования к подготовке, в смене, кроме мальчишек, были и девчонки. Их хоть и было немного, но зато с горящими глазами и искренним интересом к парашютному спорту.

- У нас только одна команда получилась сборной, ее мы укомплектовали детьми, которые раньше не занимались в тематических клубах. Но все остальные - члены клубных команд, которые представляли, куда и зачем едут, что их ждет. Поэтому у нас и не было случаев, когда подростки просили бы родителей забрать их домой из-за того что скучно, неинтересно или сложно. У нас такого не бывает, - уверяет наш собеседник.

Команды учились правильно разводить огонь и готовить еду в полевых условиях. Фото: МБУДО ЦДО «Алые паруса»

- Мы, конечно, предполагаем дальнейшее развитие этих детей, их движение вперед. Хотим собрать определенное сообщество клубов: воздушно-десантного профиля, спецназовского, которые бы в течение года обменивались опытом, проводили мастер-классы, приезжали друг к другу на соревнования, общались. Я считаю, общение детей друг с другом очень позитивно влияет на них, - добавляет Дмитрий Черных.

«ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ»

Из-за того что в этом году окончание смены пришлось на последние дни августа, дети при расставании были собраннее обычного.

- В другие годы расставания были трогательные: девчонки, бывало, и поплачут, ведь за время, проведенное вместе, они очень привыкали друг к другу, к преподавателям. В этот раз все было больше по-взрослому. Впереди учеба, и дети понимали, что не время расслабляться, - с улыбкой вспоминает Дмитрий Черных.

На вопрос о том, как родилась задумка таких профильных смен, он ответил так:

- В наш клуб десантной направленности приезжали гости из других клубов, а когда уезжали, часто говорили о том, что мы редко встречаемся, хотелось бы организовать какие-нибудь сборы. Мы подумали и решили: а почему бы действительно не сделать это? Хорошо, что нашлись люди, которые тоже нашли нашу задумку интересной и нужной.

Никто не остался без внимания. Памятные призы получили все участники смены. Фото: МБУДО ЦДО «Алые паруса»

С 2018 года в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» помощь в проведении профильной смены оказывают министерство региональной политики и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

- На следующий год мы тоже запланировали подобную поддержку. Тематические смены хороши тем, что у ребенка есть возможность продемонстрировать то, чему он научился. Можно показать свои навыки, посмотреть, как это делают другие, чтобы было к чему стремиться. Это дает толчок к качественному развитию. Многим детям профильные смены помогают определиться с дальнейшими планами: возможным поступлением в военное училище или определенные войска в армии. А для детей из отдаленных районов это возможность увидеть настоящие вертолеты, парашюты, поучиться у опытных педагогов. Если говорить кратко, то профильная смена - это возможность расширить горизонты, - подытожила Елена Гусишная.

СПРАВКА «КП»

I место - клуб «Витязь» (Бердск)

II место - ВСШ «Союз» (Новосибирск)

III место - «Эдельвейс» (Новосибирск)