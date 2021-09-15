В Новосибирске директор лицея заперла учеников в туалете, поймав их с сигаретой

Один из пойманных девятиклассников. Фото: Михаил ФРОЛОВ/соцсети

В одном из новосибирских лицеев грянул скандал: директор заперла детей в школьном туалете из-за курения. Родители девятиклассников написали обращение детскому омбудсмену Новосибирской области. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности этой истории.

В тот день на одном из уроков школьников отправили на осмотр к стоматологу. После этого несколько девятиклассников решили не идти на урок сразу, а зайти сначала в туалет и покурить электронные сигареты.

— Их было человек 8 или 10. В этот момент мимо туалета проходила то ли завуч, то ли директор и увидела их. Начались разборки. Им предложили либо признаться, кто курил, либо дожидаться полиции, — рассказал КП-Новосибирск один из учеников школы.

По словам школьника, подростки молчали как партизаны и не сознавались в том, кто курил. Так что полицейских пришлось дожидаться всем.

— Они ждали наряд часа два как минимум — прошло примерно два урока. После того как приехала полиция, их выпустили, — добавляет школьник.

По словам ученика, с ребятами провели разъяснительную беседу.

Корреспонденты КП-Новосибирск звонили в лицей, где это произошло, но не смогли оперативно получить комментарий.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем к делу подключилась Надежда Болтенко, детский омбудсмен.

— Директор — лицо образовательной организации, и такое поведение с его стороны неприемлемо. Я ни в коем случае не поощряю курение в школьных туалетах, но профессионализм, проявление этических, нравственных норм педагогами в общении с детьми никто не отменял. Учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, в том числе право на достоинство личности, которое охраняется государством. В правомерности действий директора теперь будут разбираться соответствующие органы, — отреагировала на инцидент Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен отправила обращение в министерство образования, департамент образования и в прокуратуру Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за помощью к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что грозит ученикам и директору.

— Если обучающиеся достигли 16-летнего возраста, возможна административная ответственность по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака». Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей, — говорит юрист.

А вот действия директора можно рассматривать как дисциплинарный проступок. За это ей светит замечание. Если это повторится, то будет выговор, а в последующем — увольнение.

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