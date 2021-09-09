Метод тыка: как искали миллионного жителя Новосибирска

Город получил статус миллионника осенью. Фото: m-nsk.ru

В этом году столица Сибири отмечает 59-летие с того дня, как ей присвоено звание города-миллионника. Житель, красиво округливший число горожан, родился 8 сентября 1962 года. Рубеж в цифру с шестью нулями удалось преодолеть меньше чем за 70 лет. Кто был тот самый счастливчик (на самом деле их было несколько. — Ред.) и как его искали, КП-Новосибирск рассказал краевед Константин Голодяев.

— Константин Артемович, мы все привыкли, что наш город называют «сибирским Чикаго». Давайте напомним читателям почему.

— В 1894 году торговый агент Юлий Шмидт сказал: «Пункт этот, выросший с американской быстротой, предполагается назвать Обским». Следом «американский почти рост населения» нового поселения стали отмечать и местные журналисты. А в 1901-м в газете «Сибирская жизнь» от 8 августа впервые написали: «Вы увидите, читатель, что Новониколаевск, пожалуй, сибирским Чикаго станет». 69 лет понадобилось поселку мостостроителей, чтобы стать городом-миллионником, а Чикаго — 85 лет. Но и наш рекорд уже побит. В 1979-м на месте рыбацкого городка на юге Китая был образован город Шэньчжэнь, который зафиксировал миллионного жителя уже через 8 лет, в 1987-м.

— Историкам известно, кто стал миллионным жителем?

— Здесь все очень условно: личность и точная дата появления на свет этого самого новорожденного разнятся. Никто в роддоме со счетами не стоял. Компьютерной сети не было. Спохватились лишь в сентябре. Стали задним числом искать младенца из рабочей семьи, мальчика. В 1963 году киножурнал Западно-Сибирской кинохроники снял сюжет «Здравствуй, миллионер!», посвященный миллионному жителю нашего города Николаю Гребенкину, который родился 31 декабря 1962-го. Оказалось, что по заявке из Москвы. В 1981-м в газете «Вечерний Новосибирск» вышла статья «Мы — миллионеры!», где утверждалось, что на самом деле миллионный житель — Михаил Щеголев, у которого в свидетельстве о рождении стоит дата 15 августа 1962 года, а в статье написано, что 8 сентября. Потом тоже признались, что искали методом тыка. Дальше — больше. Назывались и июль, и 2 сентября, и имя Константин. Никто уже не узнает наверняка — это могут быть десятки человек. Я сам родился 16 августа 1962 года.

— Вспоминают ли миллионных жителей Новосибирска сейчас? И живут ли они в городе?

— Гребенкин давно уехал из Новосибирска, а вот Щеголев работает у нас. Он хирург высшей категории. Скромен. Никаких льгот, квартир не получал.

СПРАВКА «КП»

Сейчас в Новосибирске приблизительно 1 625 600 жителей, это 58% населения Новосибирской области.

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