В новосибирской школе открылся зал для тхэквондо

Юные спортсмены и почетные гости мероприятия. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В новосибирской школе № 45 открылся обновленный зал для занятий тхэквондо - это результат необычного пилотного проекта. По учебному плану физкультура три раза в неделю, но у местных ребятишек теперь вместо третьего урока обычной физкультуры будут занятия тхэквондо. По словам директора школы, занятия в секции в рамках учебного плана бесплатные, а для тех, кто хочет заниматься этим видом спорта в большем объеме, а также для ребятишек из других школ есть возможность посещать занятия за небольшую дополнительную плату. К слову, руководит секцией тхэквондо бронзовый призер чемпионата России, мастер спорта, двукратный чемпион России, победитель Кубка России Владислав Лапин. Его воспитанник Денис Белюнис - чемпион Сибирского федерального округа, а ученица Софья Дорхман - победительница первенства России. Всего в секции на данный момент занимаются около 100 ребятишек.

ТОЧКА РОСТА

На торжественном открытии присутствовали депутаты Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич и Денис Чаховский, а также депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов. Вместе с ребятишками они перерезали красную ленточку, обозначив долгожданное открытие зала. Юные тхэквондисты продемонстрировали гостям свои умения и навыки, а всем причастным к успешной реализации такого нужного проекта были вручены грамоты и благодарственные письма.

Виктор Игнатов поздравил учеников, гостей и рассказал, что ему в школьные годы для занятий спортом приходилось проделывать нелегкий путь от дома до секции борьбы.

- Хочется, чтобы подобные секции открывались как можно чаще, желательно, чтобы вообще в каждой школе, чтобы у детей была возможность выбора, - отметил депутат.

Слева направо: депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский, депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов, депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Поздравил учеников и педагогов с появлением нового зала и депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич (депутатское объединение «Единая Россия»).

- Я был в числе тех неравнодушных людей, которые финансово помогли данному проекту реализоваться. Ленинский район и Троллейный жилмассив славятся любовью к спорту. Это очень важно - помогать детям, чтобы у них была возможность заниматься спортом, чтобы они были при деле. Мы очень близко общаемся с федерацией тхэквондо, с различными спортивными клубами, поэтому регулярно обсуждаем запуск и открытие того или иного проекта и по возможности принимаем участие. Еще раз подчеркну, что в этой школе впервые открыт такой специализированный класс, который выделен специально для секции тхэквондо, - поделился депутат Денис Кулинич и выразил надежду, что подобный проект получится реализовать и в других новосибирских школах.

Директор школы Максим Лавренчук уверен, что новый зал станет своеобразной точка роста не только для местных школьников, но и для всех детей микрорайона:

- Я верю, что новый зал повысит качество тренировок, придаст школьникам энтузиазма. Пусть не все станут олимпийскими чемпионами, но многие приобретут то, что им необходимо для личностного роста. Это уверенность в силах, твердость характера, умение ставить перед собой цели и достигать их. Выражаю благодарность всем, кто помогал в создании зала, кто заботится о подрастающем поколении, а значит, и о нашем будущем.

«ТАКИХ ЗАЛОВ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ!»

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Чаховский рассказал, что он сам - житель Ленинского района и в детстве тоже занимался спортом:

- В 1992 году отец отвел меня в спортивную секцию. Благодаря тренировкам я научился преодолевать трудности, держать удар, терпеть, выработал выносливость. На собственном примере понял и ощутил, что любой труд оправдывает себя полностью. Тот, кто идет к цели, всегда ее добьется.

Денис Чаховский также отметил, что планирует продвигать подобные идеи, чтобы у ребятишек из отдаленных микрорайонов было больше возможностей заниматься спортом.

- Ленинский район всегда славился отношением к спорту, большим количеством секций, залов - и таких залов требуется в разы больше, чтобы наши дети были заняты только хорошими делами - спортом. Мы намерены и дальше активно участвовать в этом и добиваться, чтобы подобные залы открылись во многих школах Ленинского района, - подчеркнул депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич и отметил, что идея по обновлению зала появилась давно, а реализовали ее как раз во время летних школьных каникул.

Отметим, что в обновлении зала проведена большая работа: здесь отремонтировали потолок, провели вентиляцию, установили пластиковые окна и батареи отопления с защитными решетками. А это значит, что дети будут заниматься с комфортом!