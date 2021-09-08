В Новосибирске собрали 40 тысяч подписей за отставку Локтя

Фото: партия «Новые люди».

Согласно Уставу города для продолжения процедуры отзыва необходимо минимум 60 тысяч подписей. Партия «Новые люди» и депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев подчеркивают, что намерены собрать больше «автографов» новосибирцев.

Сбор продолжается в нескольких офисах, местоположение которых можно уточнить по телефону +7-923-709-20-01. Кроме того, в самых проходных местах Новосибирска установили 10 агитационных кубов, они работают каждый вечер с 16.00 до 21.00.

Фото: партия «Новые люди».

Неделю назад горизбирком отказался регистрировать инициативу по отзыву мэра. Такое решение члены комиссии мотивировали отсутствием судебных решений против Анатолия Локтя лично - это обязательное условие для отставки главы города.

- Мы представили горизбиркому несколько десятков судебных решений в отношении структурных подразделений мэрии, но члены комиссии отказались их засчитывать. Со своей стороны мы уверены, что мэр, который по Уставу города формирует все структурные подразделения мэрии и контролирует, насколько эффективно они справляются со своей работой, также несет ответственность и за проигранные суды. Комиссия рассудила иначе, - сообщил Игорь Украинцев.

Организаторы процедуры отзыва мэра не согласились с решением горизбиркома. Теперь они намерены обратиться в суд. По предварительной информации, иск подадут уже на этой неделе. Сбор подписей продолжится, пока не будет судебного решения.

Фото: партия «Новые люди».

Вместе с тем Новые люди отмечают, что займутся и другой стороной вопроса - совершенствованием законодательства, касающегося работы мэра.

- Даже сами члены комиссии горизбиркома подчеркнули, что законодательство об отзыве мэра в Новосибирске проработано откровенно плохо. Оно специально составлено так, чтобы отзыв было практически невозможно осуществить на практике. Наша задача - сформировать инструмент прямой демократии, благодаря которому люди смогут не только выбрать главу города, но и отозвать его, если он не справляется со своими обязанностями, не дожидаясь очередных выборов, - подчеркнула депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

В том случае, если суд все же встанет на сторону организаторов отзыва Анатолия Локтя, в Новосибирске пройдет референдум, на котором жители выскажут свое отношение к действующему главе города. Если они решат его уволить, в Новосибирске пройдут досрочные выборы мэра.