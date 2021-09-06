На праздник - всем двором!

На Дне соседей собрались жители улицы Новогодней. Фото: Дарья МУЛОВА

Так сложилось, что мы частенько не знаем своих соседей, не общаемся с ними. Праздник День соседей, который начали отмечать в Новосибирске, - отличная возможность познакомиться, провести время вместе. Организуют мероприятие советы ТОС, помогают им финансами и организационно депутаты Совета депутатов города Новосибирска. Во время всплеска заболеваемости коронавирусом праздник пришлось отменить: слишком высок был риск заражения, особенно для пожилых людей. И вот спустя почти два года жители улицы Новогодней смогли снова собраться в дружном соседском кругу. Как прошел праздник - читайте в нашем материале.

ВСЕ НА КОНЦЕРТ!

В теплый субботний день в сквере недалеко от дома № 32/1 по улице Новогодней было весело и многолюдно: взрослые и дети пришли пообщаться, посмотреть небольшой концерт и поучаствовать в викторинах. Для того чтобы память о праздничном дне осталась надолго, на мероприятии поставили фотобудку, и гости с удовольствием подходили фотографироваться.

- День соседей - это отличная возможность не только сплотиться с соседями, но и развеяться, интересно провести время. Ведь у многих нет возможности выехать на крупное городское мероприятие в центр города. Здорово, когда праздник приходит во двор! Кроме того, День соседей нужен, чтобы познакомиться друг с другом. В прежние времена соседи общались, знали, кто живет в доме, а сегодня не знакомы даже с теми, кто за стенкой. Поэтому нужен повод для общения, для сплочения - и пускай он будет такой хороший и радостный, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»).

Когда ребятишки уселись в первом ряду, а пенсионеры удобно устроились в тенечке, начался концерт с душевными песнями, с заводным дуэтом баянистов «Пан баян». Устоять под веселые мелодии, которые разносились по площадке, было непросто, и некоторые гости даже пустились в пляс! Благо погода была отличная и позволяла повеселиться от души.

- Давно не было такого душевного праздника. Сегодня вышла на балкон, услышала музыку и сразу пришла сюда. Встретилась в сквере с соседкой и вместе слушаем чудесные песни. Спасибо за праздник, настроение будет отличное целый день! - поделилась радостью местная жительница Галина Шейхелева.

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Для того чтобы была возможность проводить добрососедские праздники, важно организовать и реконструировать зеленые зоны - парки и скверы рядом с домами. Ведь по проекту застройки Новосибирска в каждом микрорайоне должна быть зеленая зона для отдыха, островок природы.

Игорь Кудин.

- Мы поставили для себя стратегическую задачу облагородить и привести в порядок все зеленые зоны близ домов на округе. Тогда люди смогут организовывать праздники и выходить на общие гуляния. Здесь, в районе улицы Новогодней, вместе с коллегами-депутатами и активными жителями мы привели в порядок зеленые зоны. Некоторые из них выглядели как заброшенные и заросшие пустыри, где валялся мусор. Сейчас это красивые места! - подчеркивает депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

В микрорайоне все муниципальные земли уже приведены в порядок, и теперь в планах команды депутата облагородить придомовые территории в рамках партийного проекта «Единой России» «Территория детства». Возможно, тогда и ребятишки будут больше времени проводить во дворах на новых площадках и турниках, а не с гаджетами!

Главное, восстановить общение соседей, сделать комфортными дворы и районы. Ведь в сплоченных жителях сила. Когда они вместе, проще решать вопросы с управляющими компаниями или давать наказы депутатам, следить за порядком в своем доме, дворе и микрорайоне.