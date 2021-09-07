«У них было 4 минуты, чтобы скрыться»: 19 лет назад из новосибирского музея украли подлинник картины Айвазовского

Кража произошла 19 лет назад. Фото: Андрей КОПАЛОВ

19 лет назад, 7 августа 2002 года, из Новосибирского государственного художественного музея украли подлинник картины Айвазовского «Корабль на мели». Ее стоимость достигала 150 тысяч долларов. Когда на место приехала вневедомственная охрана, то правоохранители обнаружили только осколки стекла и пустой прямоугольник на стене. «Комсомолка» вспоминает подробности этой детективной истории.

Ограбление произошло ночью: воры вырезали стекло и аккуратно прислонили к стене зала. Они предусмотрели этот момент: если бы жулики его разбили, сработала бы сигнализация.

— А если просто аккуратно его вынуть, то в запасе остается целых 2 минуты. Получается, что у грабителей на то, чтобы скрыться было минуты 4, не больше, — рассказывали тогда КП-Новосибирск полицейские.

Уже через 20 минут после ограбления Интерпол оповестил о краже все страны, а на таможнях тщательно проверяли каждого человека. К большому удивлению, картина найдена не была. Многие предполагают, что она осела в Новосибирске, в какой-нибудь частной коллекции.

— У меня такое чувство, что украли моего ребенка, — делился своими мыслями директор музея Сергей Дубровкин. — Я опасаюсь, что воры работали по заказу. И если она в руках у коллекционера, то всплывет только через много-много лет.

Сотрудники музея надеялись на историческую справедливость и на честность нового обладателя картины. Однако в полиции дело сначала приостановили, а уже потом закрыли из-за того, что воров установить не удалось.

Сейчас музей продолжает работать, однако, вспоминать про ограбление там не любят. И верят, что справедливость восторжествует и картина где-нибудь отыщется.

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