Доступная мобильная связь: в Новосибирской области реализуется проект УЦН 2.0

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Услуги стали доступны в селе Турнаево и деревне Витебск Болотнинского района, в селе Булатово и ауле Омь Куйбышевского района, а также в селе Мошнино Мошковского района.

Возможностей построенной инфраструктуры достаточно для того, чтобы селяне могли общаться по видеосвязи, пользоваться порталом госуслуг или учиться онлайн. Все это помогает жителям решать многие задачи на месте, без дополнительных поездок в районные центры.

- Наконец-то наши сельские жители смогут пользоваться всеми благами интернета так же, как и население мегаполисов. Позвонить своим детям и внукам по видеосвязи и увидеть родных, которые редко приезжают в силу своей занятости - все это теперь будет реальностью и даже обыденностью. Не надо будет ловить интернет в какой-то определенной точке, он будет везде и хорошего качества. Мы рады, что сможем испробовать все плюсы этого блага, - сказала Бурунова Светлана, глава Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

До конца этого года новые базовые станции для доступа к услугам связи появятся в 37 населенных пунктах региона. Семь сооружений построят в Куйбышевском районе, шесть - в Чановском, четыре - в Искитимском районах. По три станции заработает в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две - в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту будет охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинском и Татарском районах.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Новосибирский филиал «Ростелекома» досрочно завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства еще в прошлом году. Благодаря этому жители 279 населенных пунктов региона, где проживает 96 тысяч человек, получили бесплатный доступ в интернет, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Проект УЦН 2.0 для нас стал логичным продолжением работы по цифровизации самых отдаленных деревень области. При этом все базовые станции в этом году мы планируем подключить по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечит мобильную передачу данных на высоких скоростях.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

СПРАВКА КП

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.