Врачи пересадили мужское сердце сибирячке, которая чуть не умерла после ужина в ресторане

Даже врачи считают спасение Татьяны чудом. Фото: пресс-служба НМИЦ имени Мешалкина

Сибирячка Татьяна Манькова уже два года живет с мужским сердцем — его пересадили после тяжелой болезни. Раньше женщина была востребованным дизайнером интерьеров и яркой светской дамой. Но болезнь заставила полностью пересмотреть жизнь. Полтора года Татьяна училась заново ходить и жить полноценной жизнью, а бизнес она сменила на семейность и благотворительность.

ИЗ БИЗНЕСВУМЕН В ДОМОХОЗЯЙКИ

Сибирячка Татьяна Манькова всю жизнь стремилась быть идеальной — подтянутая фигура, собственный бизнес, активная общественная жизнь, семья. В 55 лет женщина занималась дизайном интерьеров и жила в ритме «нон-стоп», переезжая с одной стройки на другую и контролируя строительны бригады. Старалась быть светской леди, постоянно ходила в спортзал, в СПА, в театры и на звание ужины. Два года назад Татьяна отравилась на одной из вечеринок, как потом попытались объяснить врачи — инфекция проникла в сердце и начала его уничтожать.

— У меня никогда не болело сердце. Я помню, как вызвала скорую — думала, что у меня отравление, как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в реанимацию Городской больницы № 1. Спас телефонный звонок — заведующий кардиологическим отделением Владимир Барбарич позвонил коллегам в клинику Мешалкина, когда я уже была без сознания. Чудом нашлось сердце от донора для трансплантации — всего за неделю. Через месяц я открыла глаза уже с мужским сердцем в груди. Сперва мне казалось, что я уснула только вчера, — рассказала Татьяна Манькова.

Женщина взглянула в зеркало и не узнала себя после месячной комы. Болезнь превратила стройную и ухоженную женщину в безликого призрака. Татьяна едва могла привстать с постели, даже одеяло казалось ей тяжелой бетонной плитой, у нее выпали почти все волосы. Только семья, друзья и психологи помогли не сойти с ума.

Татьяна была светской леди, но сейчас дом и семья ей стали ближе. Фото: предоставлены героями публикации

ПРЕЖДЕ НЕЗАМЕТНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГАЮТ В БЕДЕ

— Обычно люди месяцами готовятся к трансплантации, с ним работают психологи. А я очнулась уже другим человеком, сперва было больно даже смотреть в зеркало. Такие нагрузки нельзя выдержать в одиночку, мне помогали родные, особенно сын Кирилл с женой Катей. Уже потом я узнала, что за меня многие люди ставили свечки, приносили мне цветы и мягкие игрушки. Все бизнес-окружение, партнеры исчезли — ведь ты нужен всем и популярен тогда, когда у тебя все хорошо. А когда ты встать с кровати не можешь — приходят уже другие люди, с которыми ты виделась реже. Они готовы гулять с тобой в коляске, печь пироги и разговаривать у кровати, не жалея подаренного времени. С их помощью я поняла, что должна встать на ноги, — вспоминает Татьяна Манькова.

Вместе с помощницей Ириной Сомовой женщина училась заново наступать на ноги, вставать и ходить — через два месяца ее выписали из больницы, но на полную реабилитацию ушел год. Женщине очень помог мануальный терапевт Assem Sombol, он помог вернуть гибкость и открытость. Каждый день Татьяна убеждала себя не сдаваться, и училась принимать себя, свою новую жизнь:

— Раньше я была «достигатором», все время в движении и в проектах. Теперь я живу по строгому графику — встаю в 07:30, в 09:00 тренировка, а в 11:00 прием у кардиолога. Потом в магазин, перекусить дома — и съездить на две стройки. Вечером встреча с прорабами, а потом ужин с семьей и домашние заботы. Прежде могла работать и проводить встречи сутками, но теперь батарейка села. Я стала обращать внимание на, казалось бы, обычные вещи: как красиво падает лучик солнца, как ярко улыбаются дети, как чувства поблескивают в глазах людей, — говорит Татьяна Манькова.

Татьяна будто родилась во второй раз и мечтает заниматься благотворительностью. Фото: Влад Комяков // предоставлено Татьяной Маньковской

К ФУТБОЛУ РАВНОДУШНА

Татьяна вернула себе привлекательность, но от имиджа бизнес-вумен отказалась полностью. История сибирячки с мужским сердцем попала на «Первый канал» в передачу Елены Малышевой. Спасавшие пациентку врачи тоже поехали: кардиологи национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Игорь Конилов и Алексей Кургузов.

— В интернете полно историй, как у людей после пересадки сердца меняются привычки. В моей груди бьется мужские сердце, но я от этого не полюбила пиво и футбол! Со мной все нормально в этом плане. Оно мое, мы с ним одной крови — и бьемся в унисон, — говорит Татьяна Манькова. — Мне удалось спасти буквально чудом, но сверхспособностей не ощущаю. Мебель на месте и мысли я не читаю.Дзен я тоже пока не постигла, зато стала больше путешествовать по России.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ

Татьяна говорит, что нового сердца ей хватает с излишком — она мечтает заняться благотворительностью, достроить свой дом и нянчится с внуками. Но как раньше окунуться с головой в бизнес она не готова — постоянная работа, проекты и хвосты способны загнать в больницу даже здорового человека. Ведь даже целый консилиум врачей не смог определить точную причину остановки сердца.

— Результаты обследования указали на крупный очаг инфаркта миокарда. Однако исследование коронарных артерий исключило данный диагноз: сосуды пациентки не были поражены атеросклерозом. Чтобы уточнить диагноз были приглашены ведущие медицинские специалисты Новосибирска — токсикологи, инфекционисты, аллергологи и так далее. Были исключены отравление, миокардит (воспаление сердечной мышцы), токсическое воздействие на сердце препаратов, — прокомментировал директор Центра Мешалкина Александр Чернявский. — Однако истинные причины патологического процесса выявить не удалось. На биопсии сердца диагностирован некроз волокон миокарда без установленной причины.

Это не единственная загадка в этой истории. Кто стал донором для Татьяны — тайна, которую ей никто не откроет. Кто бы это ни был, сибирячка от всего сердца благодарит, своего спасителя.

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