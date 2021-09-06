Предложения новосибирцев нашли отражение в программе партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

В программу вошли и предложения новосибирского отделения партии. Например, по возвращению прямых выборов мэров по всей стране: сейчас Новосибирск в этом плане, скорее, исключение.

- Мы считаем, что у людей должно быть право самим выбирать мэра. Сейчас в подавляющем большинстве городов главу назначают депутаты, перед ними же он отчитывается. Мэр должен помнить, что именно жители остаются его главными работодателями. Для этого мы сейчас разрабатываем критерии независимой оценки глав российских городов, - говорит депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Кстати, Новые люди предлагают выбирать не только глав городов, но и судей, прокуроров и руководителей МДВ, ведь от людей на этих должностях напрямую зависит качество жизни.

- Мы рисуем картину будущего. И даем инструментарий, за счет которого это будущее можно построить, - нашу программу, - подчеркнул основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

В сфере здравоохранения Новые люди выступили против принудительной вакцинации и за регистрацию иностранных вакцин, чтобы у жителей была возможность выбора, каким средством прививаться. В образовании партия предлагает снизить число отчетов и ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей для всех учителей.

Еще одно предложение касается налоговой реформы. Сейчас 75% собираемых в регионах налогов уходят в федеральный центр, а на местах остается лишь четверть. Новые люди предложили поменять эти пропорции местами: отправлять в столицу 25% налогов, а остальное сохранять в регионах. Тогда у них появится возможность ремонтировать дороги, обустраивать новые парки.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

- Есть две параллельно существующие России. В одной - реализуются национальные проекты, развивает экономика, там все якобы очень здорово. И там живет свой народ - чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций. И есть другая - настоящая, которую я и Алексей Нечаев проходим своими ногами. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии «Новые люди» - сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились, - резюмирует один из лидеров федерального списка партии Сардана Авксентьева.