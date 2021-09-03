Легенду увековечили: новый памятник-трактор установили в Новосибирске

У памятника-трактора много символов, и один из них - благодарность сибиряков МТЗ за многие годы сотрудничества. Фото: Дарья МУЛОВА

Рядом с Советским шоссе появилась новая достопримечательность Новосибирска - памятник легендарному трактору МТЗ-50. С инициативой увековечить технику, которая помогала вспахивать целину, выступил Торговый дом «МТЗ-Сибирь» (предприятие официально представляет МТЗ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России).

СИМВОЛИЧНЫЙ ТРАКТОР

Рано утром 3 сентября легендарный МТЗ-50 занял свое место на постаменте с видом на живописные поля ВАСХНиЛа. Ему теперь не нужно пахать - у него другая, не менее важная миссия - стать мощным символом сельскохозяйственных и машиностроительных достижений наших дедов и отцов.

ТД «МТЗ-Сибирь» смог реализовать проект благодаря поддержке правительства Новосибирской области и руководства ОАО «МТЗ» в Беларуси. Фото: Дарья МУЛОВА

Модель трактора 1963 года выпуска отремонтировали и реконструировали - несмотря на возраст, он может хоть сейчас отправиться в поля. Но теперь он на заслуженном отдыхе и будет радовать проезжающих по трассе новосибирцев и гостей города. Он будет напоминать им о масштабном освоении сибирской целины. Ведь именно на таких тракторах целинники распахали не один гектар нетронутой таежной земли.

- Новый постамент - это еще и символ нашей общей родины - СССР. Мало кто знает, что Сибирь и Минский тракторный завод связывает не только освоение целины на мощных тракторах, но и военное время. В разгар Великой Отечественной войны МТЗ выпускал самолеты Як, на которых летал в том числе знаменитый сибиряк, летчик-испытатель, маршал авиации Александр Покрышкин. Для нас большая гордость - прикоснуться к истории и установить памятник признательности сибиряков Минскому тракторному заводу. Хочется сказать большое спасибо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за то, что мы - партнеры, которые понимают друг друга и говорят на языке бизнеса, - сказал генеральный директор ООО «Торговый дом «МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц.

Трактор 1963 года выпуска отремонтировали и реконструировали - несмотря на возраст, он может хоть сейчас отправиться в поля. Фото: Дарья МУЛОВА

ТД «МТЗ-Сибирь» смог реализовать проект по установке памятника благодаря поддержке правительства Новосибирской области и руководства ОАО «МТЗ» в Беларуси.

- В Новосибирском районе произошло замечательное событие - появился памятник трактору. Когда проект обсуждали, я сказал, что обязательно поддержим его. Ведь это дань уважения не только богатой истории Минского тракторного завода, но и в целом нашим предкам, которые трудились на полях в непростых условиях. Сегодня на открытии к нам подошел пенсионер, которому 82 года, и рассказал, что в молодости работал на тракторе МТЗ-50. Он был рад, что эту сельскохозяйственную машину решили увековечить, - поделился радостью глава Новосибирского района Андрей Михайлов.

ПЛАН - ПОКОРИТЬ ПОЛСТРАНЫ

Сотрудничество МТЗ и сибирских регионов плодотворное. Об этом говорят рекордные цифры: только за 2020 год, за 12 месяцев после подписания договора о сотрудничестве, здесь продали более 2 тысяч тракторов. Торговый дом представляет технику, которая успешно работает на полях СФО и ДФО. Сейчас трудно сосчитать, сколько тракторов «Беларусь» трудятся на полях и в частных хозяйствах регионов. По данным экспертов, это примерно 40 процентов от общего количества сельскохозяйственной техники, а то и больше.

Символично, что рядом находятся поля ВАСХНиЛа, которые когда-то вспахивал МТЗ-50. Фото: Дарья МУЛОВА

Кроме того, МТЗ - это крупнейший налогоплательщик в Новосибирской области. Предприятие вошло в десятку крупных налогоплательщиков по итогам 2020 года. Планы у ТД «МТЗ-Сибирь» амбициозные: ближайшая цифра, к которой они стремятся, - 2500 проданных тракторов из новосибирского офиса.

- Два года сотрудничества - срок небольшой, мы уверены, что это только начало. Если оглянуться назад, то мы увидим, что уже многое сделано! Торговый дом «МТЗ-Сибирь» - это единственный официальный дилер МТЗ от Новосибирска до Владивостока. Мы открыли учебный класс, потому что тракторный завод налаживает связь между производством и учебными процессами. Важно готовить молодые кадры, которые с необходимыми знаниями придут работать на предприятие. На территории Новосибирской области мы открыли сервисный центр МТЗ. Этому уделяется большое внимание, ведь техника в период посевных и уборочных кампаний не должна простаивать. И если произошла поломка, нужно оперативно ее устранить. Кроме того, на нашу технику был увеличен гарантийный срок до двух лет, - поделился достижениями заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу - маркетинг-директор Михаил Кадников.

И что самое приятное, наверняка к новому памятнику МТЗ-50 приедут школьники, которым расскажут о славном прошлом, о том, как их деды осваивали Сибирь и добивались высоких урожаев в зоне рискованного земледелия, о том, что лучше не воевать, а созидать.