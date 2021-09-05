Последние новости Новосибирска на 5 сентября 2021 года: сибиряк на авто разнес дом песионерки, детям не хватает лекарства

Дом пенсионерки сильно пострадал.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях, произошедших в регионе, читайте а нашем материале
МАЛЬЧИХ ОГЛОХ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЯ ЕГО СЕМЬЯ ПЕРЕБОЛЕЛА КОРОНАВИРУСОМ
Сибирячка Анна родила сына Леню в марте 2020 года: у малыша были серьезные проблемы с сердцем, но его чудом спасли врачи. А потом родители Лени заразились коронавирусом, и случилась новая беда: мальчик тоже заболел (по документам у него ОРВИ, хотя родные уверены, что это был ковид). После лечения ребенок оглох.
СИБИРЯК НА АВТОМОБИЛЕ РАЗНЕС ДОМ ПЕНСИОНЕРКИ
В селе Верх-Тула произошла серьезная авария: машина врезалась в дом пенсионерки. Авто пробило забор, повалило стоб, повредило стену. А еще в доме от удара выбило стекла и прорвало трубы. Сам водитель сбежал с места аварии, бросив раненного пассажира.
ЛОПНУВШЕЕ СТЕКЛО В АВТОБУСЕ РАНИЛО СИБИРЯКА
ЧП случилось, когда сибиряк ехал в автобусе №45. Автобус попал в яму на улице Сибиряков-гвардейцев, стекло лопнуло, осколки попали в лицо, руки и ноги новосибирца. Никто из других пассажиров травмы не получил.
В НОВОСИБИРСКЕ НЕ ХВАТАЕТ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Препарат «Суксилеп» почти закончился в Новосибирске: на это жалуются и родители детей, больных эпилепсих, и сотрудники аптек.
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