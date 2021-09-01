Дружным сибирякам - новая площадка!

На празднике было много угощений. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Ленинский район - один из самых сплоченных в городе, и жильцы домов № 7 и 9 на улице Плахотного - замечательное тому подтверждение. На прошедшем празднике - Дне соседей - собрались и дети и взрослые, скучать было некогда. О том, как прошло торжество, читайте в нашем материале.

ФИТНЕС ВО ДВОРЕ

Какой праздник без гостей? На Дне соседей побывали депутат Государственной думы Виктор Игнатов и депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов. Они открыли спортивную площадку, которую построили в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

- Я думаю, чем больше таких проектов будет, тем лучше. Потому что в работе принимают участие и сами жители. Они своим неравнодушным отношением, своим трудом помогают благоустраивать территории. Именно инициативные жильцы заставляют власть обращать внимание на такие вопросы и заниматься облагораживанием придомовых территорий, - считает депутат Виктор Игнатов.

Сами сибиряки были просто рады увидеть любимых соседей и пообщаться с ними за чаем со сладостями. Во дворе в честь праздника для детей готовили сладкую вату. Местная детвора в считанные минуты выстроилась в очередь за лакомством.

А после угощений благодаря новой площадке можно было привести себя в форму.

- Вот я попила чаю и съела рогалик, а немного погодя отправилась на тренажер «Велосипед». Мне 70 лет, и я стараюсь заниматься, чтобы держать себя в форме, так я слежу за своим здоровьем. Поэтому спортивная площадка для меня прекрасный подарок. Спортзал у дома, еще и на свежем воздухе. Ведь в здоровом теле - здоровый дух! - поделилась эмоциями с КП-Новосибирск местная жительница Светлана.

ПОДАРКИ САМЫМ НЕРАВНОДУШНЫМ

На праздниках принято вручать подарки, и депутаты поощрили сибиряков, которые помогают делать территорию рядом с домом красивее и сплачивают других.

- Очень многое зависит от самих жителей. В благоустройство нашей спортивной площадки 5% вложили жильцы. Такова программа. Но люди ко мне обратились, я поддержал инициативу, и теперь у нас есть замечательные тренажеры, - прокомментировал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Червов.

Дмитрий Червов.

К слову, на День соседей пришли не только жители домов № 7 и 9, но и пенсионеры из соседних дворов. Многих из них связывает многолетняя дружба еще с советских времен.

- Мы собираемся вместе не только на официальных мероприятиях. С Галиной Ивановной, например, мы дружим уже более 40 лет. Дни рождения, Новый год, Пасха - все праздники справляем вместе за большим семейным столом. И показываем пример нашей молодежи, - говорит Галина Федоровна.

Собираются соседи и на 9 Мая, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Все как положено: со словами благодарности, концертом и различными сладостями. Помогают устраивать праздник и ребятишки. Мальчишки и девчонки читают стихи, а некоторые даже сами их сочиняют.

- Я сама пишу стихи для своего прадедушки. А для общего концерта сочиняю еще несколько произведений. Мы занимаемся поэтическим творчеством вместе с подругой Юлей. Ее дедушка тоже ветеран. А сегодня мы с ней приготовили танец. Будем плясать для наших соседей, - рассказала юная Алена.

Вот так прошел праздник соседей у жителей левого берега. Дружно, с душой и очень по-домашнему – так, что даже соседи, которые раньше не успели познакомиться друг с другом, почувствовали себя по-настоящему близкими людьми.

- Ведь только объединяясь по самым разным поводам, мы сможем подать пример подрастающему поколению и показать, что вместе можно достичь многого, - подытожила Галина Федоровна.