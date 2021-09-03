В Новосибирской области нашли могилу брата убийцы семьи Романовых

Могила находится на старом кладбище. Фото: предоставлено Владимиром ТЫРЫШКИНЫМ

В небольшом городке Каинске в Куйбышевском районе Новосибирской области обнаружили могилу брата цареубийцы. Там похоронен Илья Юровский, родственник Якова Юровского, руководителя расстрела семьи Романовых. Как могила мужчины оказалась в Сибири, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

«В ССЫЛКУ ЗА ВОРОВСТВО»

Историей семьи Юровских занимался предприниматель Владимир Тырышкин. Мужчина заинтересовался личностью революционера еще в 1990-х годах.

— У нас была независимая газета «Куйбышевский вестник», я там работал. Я тогда стал, если можно так выразиться, первооткрывателем Юровского на Сибирской земле. Прочитал в библиотеке литературную газету, в какой-то статье было отмечено, что Яков родился в Каинске Томской губернии. Я понял, что для нас это сенсация, и пошел к редактору, мы опубликовали статью про Юровского, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Тырышкин.

Сибиряка настолько заинтересовала эта тема, что он продолжил выяснять, как же Яков связан с Куйбышевом. История такова: отца Юровского вместе с его мамой сослали сюда за воровство. Глава семейства вместе с семью детьми ехал в Томскую губернию из Полтавы на телегах.

— Яков родился 14 июня 1878 года. Вслед за ним на свет появился Илья Юровский, как раз он и похоронен здесь, в Каинске. А потом родился Лейп. Он играл на скрипке на еврейских свадьбах, а остальные были часовщиками, — говорит мужчина. — Я собирал информацию о них по крупицам из разных источников. Глава семьи был стекольщиком, а мама — швеей.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТУМБА И ОБЪЕМНАЯ ЗВЕЗДА

Если сам Яков Юровский уехал в Москву и жил там, что же братья? По одной из версий, они пожили в Томске, а потом вернулись обратно.

— Когда Яков был в Москве и занимал хорошую должность, его братья жили здесь в нищете. И он никак им не помогал, — резюмирует Владимир.

Владимиру давно говорили, что на старом кладбище похоронен один из братьев Юровских. Однако все не было возможности добраться туда и проверить эту информацию. Ведь все давно заросло бурьяном, никаких определенных ориентиров нет.

— Два года назад волонтеры начали восстанавливать могилы купцов на этом старом кладбище, и я им помогал. И вот во время очередного поиска могилы торговца один из волонтеров наткнулся на могилу Ильи Юровского, — объясняет сибиряк.

На вид могилка самая обычная, ничего вычурного на ней нет. Так скажем, типичная могила 1960-х годов: металлическая тумба, сверху — объемная звезда и заржавевшая сваренная ограда.

Пока что мыслей о реконструкции могилы не было, но то, что ее будут сохранять как культурное наследие, известно уже наверняка.

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