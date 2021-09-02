«Садили деревья под надзором полиции»: разбираем странный указ первого «мэра» Новониколаевска

Деревья высаживали на всех улицах, на широких, вроде нынешнего Красного проспекта - в два ряда. Фото: http://bsk.nios.ru/

У даты 2 сентября необычная роль в истории Новосибирска. Больше 100 лет назад, в 1911 году, городская управа обязала всех жителей под контролем полиции посадить деревья около своих усадеб. О загадке указа, вошедшего в историю, рассказала директор Музея города Новосибирска Елена Щукина.

СГОРЕЛО ПОЛГОРОДА

11 мая 1909 года во дворе дома на улице Каинской топилась печь. Житель этой усадьбы по фамилии Гнусин разогревал смолу. Но из-за неосторожной топки в одну из хозяйственных построек попали искры — и вспыхнуло пламя. В следующие минуты огонь переметнулся на ближайший сеновал и склад сельскохозяйственных орудий. От улицы Каинской разносимое ветром пламя перекинулось на соседние улицы.

Пожар уничтожил почти половину Ново-Николаевска. Фото: http://bsk.nios.ru/

Дымом окутало весь Новониколаевск, а дружина пожарного общества побороть пламя не смогла. Огонь уничтожил и пожарную каланчу: обрушившись, она погребла под собой обоз с бочками, лестницы и багры. На помощь пришла команда закаменских пожарных, но и им потушить огонь не удалось.

— Это крупнейший пожар, который превратился в общегородскую катастрофу. Он длился несколько дней и уничтожил 22 квартала, а это почти 40 процентов города. Дома-то были в основном деревянные. 6 тысяч человек остались без крыши над головой. Но экономике и населению Новониколаевска надо было восстанавливаться. Поэтому первый «мэр» города, купец Владимир Ипполитович Жернаков, постановил исполнить противопожарные меры, — рассказала КП-Новосибирск Елена Щукина.

Первый городской глава Владимир Жернаков. Фото: http://bsk.nios.ru/

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Но высадка деревьев (горожане в основном выбирали тополя) была лишь одним из требований. После пожара в центре Новониколаевска разрешалось возводить только каменные здания. А каждый владелец дома должен был свое жилище застраховать.

— Документ назывался так: «Обязательное постановление о древонасаждении на улицах города Новониколаевска». Издал его еще раньше, в 1910 году, томский губернатор, а к 2 сентября 1911 года закон появился в журнале Новониколаевской городской Думы. Горожан обязали это делать в добровольно-принудительном порядке. И деревья сажать нужно было строго по правилам: на улицах шириной в 10 сажен (2,13 метра. — Ред.) — в один ряд, 15 сажен — в два ряда и обязательно в шахматном порядке. Если саженцы не прижились и погибли, то их надо было обязательно заменить, — говорит Елена Щукина. — В документе также указывалось: «Виновные в нарушении обязательного постановления, а также в порче деревьев привлекаются к законной ответственности». Деревья же граждане высаживали под надзором полиции.

Те, кто не выполнял закон о посадке деревьев, привлекался к ответственности. Фото: предоставлено Еленой Щукиной

Кроме этого, городская Дума постановила замостить улицы, благоустроить тротуары и установить электрические фонари. А постояльцам в местных гостиницах запретили курить, особенно рядом со складом сена.

И так, казалось бы, незначительный закон о посадке тополей перед усадьбами стал эпохальным. Хоть пожар и уничтожил половину Новониколаевска, во многом благодаря этому город начал развиваться быстрыми темпами, а его внешний облик стал красивее.

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