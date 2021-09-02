«Местами их нет вообще, и люди идут по дороге»: в Искитиме отремонтируют тротуары

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Ильгиза Лотфуллина с рабочим визитом посетили Искитимский район. В скором временили там начнутся дорожные работы. Депутаты-единороссы добились выделения финансирования на ремонт тротуаров. По словам местных жителей, их не приводили в порядок с момента основания города.

- Местами их нет вообще, и люди идут по дороге. Это небезопасно. Возможности местного бюджета не позволяют отремонтировать тротуары, - обозначил проблему заместитель главы Искитимского района Юрий Саблин.

К решению вопроса подключились депутаты Законодательного собрания региона. За помощью они обратились к губернатору Андрею Травникову.

- Новосибирской области дополнительно выделили 1 миллиард рублей на ремонт школ, детских садов и так далее. Мы обратились к главе региона с просьбой часть денег направить в Искитим и Бердск, где остро стоит проблема ветхих тротуаров и дорог. Одобрение мы получили за один день, - отметила Ирина Диденко.

В итоге Искитим получит на дорожные работы 7 миллионов рублей из областного бюджета, а Бердск - 10 миллионов рублей.

- В Искитиме отремонтируют только тротуары. 5 миллионов рублей пойдут на отсыпку улиц в частном секторе, еще 5 - на асфальтирование тротуаров. Все работы планируем закончить до середины октября, - сказал Валерий Бадьин.

По планам привести в порядок тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции, а также улицах Заречного микрорайона, это частный сектор. В список попали улицы Гоголя, Некрасова и Известковая.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутаты подчеркивают, что результата в решении проблемы удалось добиться благодаря слаженной работе.

- При поддержке депутата Госдумы Александра Жукова региону дополнительно выделили миллиард рублей, затем подключились депутаты Заксобрания, сообщив губернатору об острой потребности жителей Искитимского района, - говорит Ирина Диденко.

Депутат Ильгиза Лотфуллина обозначила еще одну проблему в Искитиме и Искитимском районе: срочного ремонта требует и проезжая часть.

- Например, в Ложок вообще нет никакой дороги. А там ведь и церковь, и музей, и святой источник. Это наша история. Туда едут много туристов из разных уголков страны, - пояснила Ильгиза Лотфуллина.

Депутаты-единороссы уверены, что и этот проект удастся реализовать, ведь вопрос уже удалось сдвинуть с мертвой точки.

Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, Новосибирская область получила субсидию миллиард рублей. На внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства. Принято совместное решение, что деньги пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.