Как женсоветам работать эффективнее и почему семья важнее всего

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева (слева) и председатель комиссии по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Общественная палата Новосибирской области провела межкомиссионное заседание комиссии по поддержке семьи и детства и комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие представители Союза женщин города Оби, Тогучинского, Маслянинского и Черепановского районов Новосибирской области.

«ВМЕСТЕ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!»

Председатель комиссии по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова представила собравшимся презентацию о поездках комиссии по районам нашей области весной этого года. Отметим, что с этой презентацией Ольга Михайловна уже выступала в правительстве на заседании Совета женщин при губернаторе Новосибирской области.

Ольга Михайловна с большим теплом и радостью рассказала о знакомстве с работой районных женсоветов, отметила, с какой любовью и заботой принимали Общественную палату.

- После знакомства с работой женсоветов нам очень захотелось собрать вас всех в Новосибирске и сказать, что мы всегда вас ждем и поддержим в любых трудных ситуациях. Нам очень важно иметь в нашем экспертном сообществе эксперта от каждого из районов, чтобы мы еще динамичнее решали вопросы, с которыми нам приходится сталкиваться. Вы сделали многое, но вместе мы хотим сделать еще больше! - такими словам Ольга Тетерюкова открыла заседание Общественной палаты.

Она отметила, что главы районов порадовали экспертов искренней заинтересованностью в работе комиссии, и напомнила присутствующим, что очень важно работать в связке с главами районов, с существующим депутатским корпусом, чтобы власти понимали проблемы и задачи жителей и могли им помочь.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Представители женсоветов Маслянинского, Тогучинского, Черепановского районов и города Оби поделились результатами своей работы: рассказали о проектах, которые уже получили грантовую поддержку, и поделились планами на будущее. О своих районах, людях, о своей работе каждая из представительниц рассказывала с искренним интересом и любовью.

Ярким было выступление представителя Совета отцов города Оби Эдуарда Куразяна. Он поделился историями из жизни семей, которым его общественной организации удалось помочь. И сделал акцент на важности сохранения полной, счастливой семьи, которая является основой любого здорового общества и на которой держится будущее сильной страны.

Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Председатель комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Сергей Леонов поделился идеей проекта помощи семьям погибших Героев России. В рамках этой работы в пилотных регионах проведут обучение детей рукопашному бою. И уже через пять месяцев ребятишки смогут выступить на площадке, продемонстрировать свои умения и встретиться с ветеранами различных групп войск.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева рассказала, что Новосибирская область выступает в качестве пилотного региона, где проходит апробация Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в 2021 году.

«ВСЕ ИДЕТ ИЗ СЕМЬИ»

Подводя итоги мероприятия, Галина Гриднева отметила, что оно получилось действительно очень насыщенным, полезным, важным для всех участников:

- Сегодня прошло межведомственное заседание комиссий Общественной палаты по работе с молодежью и по вопросам семьи, материнства и детства. Мы пригласили представителей муниципальных образований, которые приняли участие в проекте «Повышение компетенций и эффективности женсоветов Новосибирской области» Благотворительного фонда «Интеграция». Этот фонд возглавляет Ольга Михайловна Тетерюкова, и не случайно именно ей было предложено возглавить комиссию по поддержке семьи и детства Общественной палаты, которая ездила по районам нашей области. Это очень сильная женщина, она наполнила деятельность комиссии таким теплом!.. Еще одним событием сегодня стало голосование за новых членов экспертного сообщества. В Общественной палате есть замечательная традиция - иметь экспертное сообщество. Есть официальный статус - эксперт Общественной палаты. Каждая из комиссий формирует свое экспертное сообщество, которое принимает активное участие в нашей деятельности, помогая своими знаниями, опытом и компетенциями. Хочется отметить работу комиссии, которая весной посетила четыре района нашей области. Мы знакомились в этих районах с деятельностью некоммерческого сектора. И региональные женсоветы нам очень в этом помогали. Они нас встречали, готовили площадки для встречи, приглашали коллег даже из других районов. Мы на таких встречах рассказывали о новых возможностях для некоммерческого сектора, делились опытом, давали советы. Рассказывали, почему сегодня хорошо иметь статус юрлица, ведь это позволяет принимать участие в конкурсах разного вида. Сегодня региональное правительство активно поддерживает деятельность ресурсных центров, и мы работаем над тем, чтобы ресурсные центры активно помогали деятельности некоммерческих организаций муниципальных образований. Сложно иметь своего бухгалтера, юриста, возникает много различных организационных вопросов по отчетности и сопровождению - и в этом ресурсные центры являются надежными помощниками. Мы хотим дать ресурсным центрам полномочия вести бухучет и юридическое сопровождение некоммерческих организаций, имеющих статус юрлица. В муниципальных образованиях мы находим таланты, которые просто необходимо продвигать. Они производят уникальные вещи, занимаются удивительной работой, а грамотного менеджера у них нет. Поэтому наша задача - объединить усилия, чтобы помочь продвижению таких людей. Совет женщин - это надежный партнер Общественной палаты, потому что это кладезь женского ума, интеллекта и души. В каждом муниципальном образовании, каждом селе есть женсоветы. Это такое сильное сообщество, такая сильная энергия!.. И сегодня мы видим, как развивается история Совета отцов. Это две организации, которые плотно взаимодействуют друг с другом. Сегодня на межкомиссионном заседании мы не случайно говорили о семье, ведь это самое ценное. Все идет из семьи. Это основа основ, которая дает развитие стране и всему миру.