СГК вложит в системы онлайн-мониторинга выбросов 1,5 миллиарда рублей

Фото: sibgenco.online

Об этом главный эколог - заместитель технического директора СГК Константин Кушнир рассказал на площадке Международного форума технологического развития «Технопром-2021». Власти также заявили о намерении далее развивать систему стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха.

ДАТЧИКИ НА ТРУБАХ СТАНЦИЙ СГК

СГК внедряет системы непрерывного мониторинга выбросов на трубах станций компании. В рамках пилотного проекта датчиками контроля за выбросами оснастили 4 трубы на красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

На первом этапе, за 2020–2021 годы, инвестиции составили 150 млн рублей, сообщил Константин Кушнир в ходе дискуссии о проблемах экологии городов.

Константин Кушнир: до 2029 года СГК установит датчики онлайн-контроля на всех трубах станций, где это необходимо. Фото: sibgenco.online

По его словам, для оснащения датчиками контроля всех труб потребуются вложения на порядок больше: общие затраты составят 1,5 млрд рублей. Всего до 2029 года стоит задача оснастить подобными системами более 30 труб генерирующих предприятий СГК.

- Есть законодательно определенные сроки, и мы в любом случае их выполним. До 2029 года на всех трубах, где необходимо, установим такие системы. И предоставим онлайн-доступ на всех существующих платформах. Объективный и оперативный доступ к информации из первых уст - это приоритет, за этим будущее, - отметил главный эколог СГК.

Задача систем мониторинга - непрерывно отбирать пробы дыма внутри труб. Система должна фиксировать и выводить на экран в режиме онлайн 10 параметров отходящих дымовых газов. Это химические параметры - содержание кислорода, угарного газа, оксидов серы и азота, диоксида азота, а также физические - влажность, температура, расход газов, запыленность и давление в трубе.

Безусловно, это полезно, если компания оснастит датчиками контроля трубы генерирующих предприятий, но вопрос в уровне доверия горожан к данным мониторинга, отметил в ходе дискуссии министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

- Есть люди, которые приходят к врачу и зачастую лучше знают, как себя лечить. Экология - это тоже такая тема, в которой «понимают» все лучше, чем эксперты, - посетовал министр. - Хотелось бы, чтобы, когда мы говорим о состоянии атмосферного воздуха, о применении того или иного вида топлива на станциях в теплоэнергетике, рассуждали об этом не только граждане со своими мнениями и предпочтениями, а чтобы была профессиональная оценка. В Новосибирске такие возможности и есть - от академических институтов до лабораторий. Главное, чтобы СМИ к этим источникам обращались.

Андрей Даниленко и председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова. Фото: sibgenco.online

БУДЕТ ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ

На сегодня основной источник информации о выбросах в регионах - сеть стационарных постов Росгидромета.

Начальник регионального подразделения ведомства - Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС, ведет мониторинг по Республике Алтай, Алтайскому краю, Кемеровской, Томской, и Новосибирской областям) Александр Люцигер рассказал, что в Новосибирске работает 10 постов. В других регионах их меньше. В целом стационарные пункты наблюдения за состоянием воздуха расположены далеко не во всех городах субъектов Западной Сибири, а в республике Алтай, их пока нет вообще.

- Сколько постов надо [Новосибирску] - оценка субъективная, но по сегодняшнему нормативу достаточно. Хотя мы все понимаем, что нет предела совершенству. Наиболее загрязненным регионом у нас считается Кемеровская область, где много предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, рассказал Александр Люцигер. - Там работает 8 постов мониторинга по программе трех отборов в сутки 6 дней в неделю. В Новокузнецке имеется также своя лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и воды.

Александр Люцигер. Фото: sibgenco.online

Тем не менее Андрей Даниленко отметил, что видит актуальность развития системы стационарных постов в Новосибирске - как в самом крупном муниципальном образовании Западной Сибири. Он не уверен, что существующая система полностью репрезентативна:

- Посты бывают для измерения вдоль магистралей и внутри жилой застройки. Большая часть постов расположена вдоль магистралей. С учетом этого можно сказать, что система мониторинга в Новосибирске точно не занижает показатели, скорее, завышает. Но это не более чем экспертная оценка, которая нуждается в проверке. Поэтому появление еще пары-тройки круглосуточных постов позволило бы нам адекватно оценивать ситуацию. Надеюсь, что, объединив усилия, добьемся, чтобы дополнительные посты появились.

На фото (слева): президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Стандарт» Михаил Михайлов. Фото: sibgenco.online

Министр напомнил, что Новосибирск в 1997 году покинул перечень городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. С тех пор качество воздуха в городе, по его оценке, улучшилось в три раза. Эффект дали прежде всего такие мероприятия, как газификация частного сектора и улучшение систем очистки ТЭЦ.