Где в небе горит Новосибирск: история астероида, получившего имя в честь города

Астероид площадью в 800 квадратных километров вместил бы весь Новосибирск. Фото: предоставлено Большим новосибирским планетарием

45 лет назад был открыт астероид площадью в 800 квадратных километров. Долгие годы он был безымянным, пока до него не добрались новосибирские ученые. Они предложили назвать его в честь родного города — «Новосибирск». Как найти астероид на звездном небе и причем тут 1 сентября — в материале «КП-Новосибирск».

ГЛАВНЫЙ ГОРОДСКОЙ АСТЕРОИД

3 апреля 1976 года известный советский астроном Николай Черных наблюдал пояс астероидов в Крымской лаборатории. Через телескоп он фотографировал звездное небо, а потом разглядывал снимки на стеклянных пластинках. Астроном кропотливо сравнивал крошечные точки со звездным каталогом и вдруг обнаружил новую точку. Сравнил с другими фото и понял — это не звезда, но астероид. Международный астрономический союз дал номер открытому телу: «1976 GQ6».

— Астероид «Новосибирск» находится в поясе астероидов, а его макет даже стоит у входа в наш планетарий. В 1993 году первооткрыватель Николай Черных предложил сделать городу подарок на 100-летие — и дать Новосибирску свой астероид. Решил, что именно астероид 1976 GQ6 будет назван именем нашего города. Возможно, он питал к нашему городу теплые чувства, — рассказал «КП-Новосибирск» новосибирский астроном Сергей Масликов. - И 1 сентября 1993 года астероид получил свое имя.

К слову, в тот год счет открытых астероидов шел на тысячи и каждый получал свое имя.

— Сейчас счет астероидов идет на сотни тысяч, их уже никто не называет. Они просто записаны по номерам в международных астрономических каталогах, — добавил Сергей Масликов. — Есть ряд других астероидов, связанных с Новосибирском. Их много, порядка 10-15 штук и это отдельная история.

ПЛОЩАДЬ СОВПАЛА

Однако астероид «Новосибирск» (1976 GQ6) стал для наших астрономов самым родным.

— На самом деле, мы пока мало знаем про небесный «Новосибрск». Каких-то специальных аппаратов к нему не отправляли, как и не делали снимки с космического телескопа. Его диаметр -16 километров, а площадь порядка 800 квадратных километров, и это роднит его с городом. Мы рассчитывали, что площадь поверхности позволить разместить на нем весь Новосибирск, даже немного останется — рассказал Сергей Масликов.- Он может стать интересен, когда какой-нибудь космический аппарат обнаружит на нем залежи полезных ископаемых.

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ НОВОСИБИРСК?

Однако посмотреть астероид «Новосибирск» в телескоп — не лучший повод для свидания на природе. Астрономы называют астероид довольно обычным и редко наблюдают за ним.

— Астероид «Новосибирск» можно увидеть в телескоп, если наблюдать его за городом, без засветки. Однако даже в лучшие периоды видимости он не будет отличаться от других звезд. Единственное, что он будет постепенно смещаться на их фоне. Объект довольно тривиальный, его не исследовали космические станции, — рассказал новосибирский астрофотограф Алексей Чикуров.

Может для астрономов астероид и правда ничем особо не выделяется, но для обычных новосибирцев — это повод для гордости. Все-таки не каждый город получает себе личную звезду.

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