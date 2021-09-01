«Мы хотим домой»: застрявшие в Новосибирске цирковые медведи покоряют TikTok

Медведей по полной снабдили едой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске уже год живут четыре цирковых мишки: Арчи, Топтыжка, Белла и Марта. Звери застряли в столице Сибири из-за пандемии. Медведям помогали всем городом: неравнодушные жители собирали деньги на вольеры для животных и привозили им продукты. Как сейчас изменилась жизнь цирковых артистов и их «мамы» — в материале КП-Новосибирск.

КОННЫЙ КЛУБ НЕ ДЛЯ ТОПТЫЖЕК

Косолапые топтыжки — московские гости в Новосибирске. Они проводили здесь зимние каникулы в конном клубе, когда внезапно возникли проблемы с переездом из-за COVID-19. Да и цирки из-за пандемии почти не работали. Пришлось выкручиваться из ситуации собственными силами. «Мама» мишек дрессировщица Майя Кирсанова начала проводить с ними фотосессии, чтобы заработать на корм подопечным.

Первое, что изменилось в жизни медведей, — место жительства. Из конного клуба в Марусино они переехали в Первомайский район.

Майя безумно любит своих питомцев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В конном клубе отключили свет, и прошедшая зима была для нас сложной. Я элементарно не могла медведям воду налить, потому что она застывала. Пришлось экстренно искать новое место, — рассказала КП-Новосибирск Майя Кирсанова, дрессировщица медведей.

С переездом в другой район помогли волонтеры, общественники и зоозащитники. Они все обустроили, и теперь у мишек прекрасные уютные вольеры.

— Я оформила свое ИП. Мы проводим фотосессии с мишками, выступаем на праздниках. На Масленицу нас приглашали, в Барнаул ездили на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ, — говорит Майя.

КОСОЛАПЫЕ СНЯЛИСЬ В РЕКЛАМЕ

Не так давно мишкам завели аккаунт в TikTok. Ведет его преданная помощница Майи Вероника Дичка. Девушка одной из первых устроила фотосессию с мишками, чем и привлекла к ним внимание.

— Вероника снимает разные забавные видео из их жизни: как они купаются, едят или гуляют. Это вызвало большой интерес у публики, — объясняет дрессировщица.

С косолапыми устраивают фотосессии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Видео стали набирать миллионные просмотры, косолапыми героями роликов заинтересовались рекламодатели. Они стали активно предлагать мишкам сотрудничество.

— Мы сняли одну рекламу, но большой прибыли она нам не принесла. Так что пока ждем, мы открыты для других предложений, — добавляет Майя.

«ДОРОГО, НУЖНО НАНИМАТЬ ТРАНСПОРТ»

Сейчас на медвежьей «ферме» назрела проблема — ветеринарный врач. Перед зимой дрессировщица хочет обследовать животных, чтобы сбалансировать им питание.

— Я обзвонила многие клиники, но они не выезжают к медведям. Просят, чтобы мы сами их привезли, а у нас такой возможности нет, — обреченно вздыхает дрессировщица. — Нам бы найти лабораторию, которая сможет выехать и обследовать мишек. Ну или принять наши хотя бы.

Про тренировки никто не забывает. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зимовка пройдет также в Новосибирске, но Майя планирует вернуться в Москву уже в ближайшее время. Жизнь бродячих артистов в эмоциональном плане тяжела.

— Мы хотим домой, к друзьям и родственникам. Теперь надо продумать путь — как добраться в столицу с мишками. Это дорого, нужно нанимать транспорт, чтобы перевезти все, — признается Майя.

Планы у дрессировщицы долгоиграющие. Она надеется, что пандемия коронавируса начнет отступать и ей быстро удастся найти новое место обитания для своих подопечных.

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