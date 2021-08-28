Затулинку преобразят к сентябрю

Сроки работ в сквере немного сдвинули. Фото: Дарья МУЛОВА

В сквере возле кинотеатра «Рассвет» в Кировском районе демонтированы дорожки, подготовлены стройматериалы, работает строительная техника. Скоро эта территория преобразится по общей концепции Затулинского дисперсного парка благодаря Совету депутатов города Новосибирска.

ПОЧЕМУ РАБОТЫ ЗАТЯНУЛИСЬ?

Современный дисперсный парк с нестандартным дизайном, удобными местами для отдыха открыли на левобережье Новосибирска около года назад. Появился он благодаря работе депутатов Кировского района, которые с 2015 года добивались, чтобы там оборудовали зеленую зону для горожан. Парк стал одним из любимых мест у жителей, здесь гуляют мамы с колясками, катаются на самокатах и велосипедах ребятишки, отдыхают на лавочках пенсионеры. В этом году работы продолжаются - в рамках единой концепции оформляют сквер «Рассвет» рядом с кинотеатром и небольшой парк у магазина «Сибирь». По планам работы рядом с кинотеатром должны были завершить 25 августа, но сроки сдвинули. И жители этим недовольны.

Рядом с кинотеатром находится поликлиника, и маршруты затулинцев к ней пролегают именно через сквер. Даже в ранние часы здесь много мам с ребятишками и пожилых людей, которые спешат на прием. Ходить в поликлинику неудобно: заасфальтированные дорожки перекопали, отсыпали щебнем и песком, в ветреную погоду здесь поднимаются клубы пыли.

Жители района с нетерпением ждут преображения сквера и пока сталкиваются с неудобствами.

- Сына несу по скверу на руках, потому что маленький и ему тяжело идти по щебню. Конечно, я за перемены, за преображение района, но хотелось бы, чтобы и жителям было удобно во время ремонта, - высказывается молодая мама Ольга Павлова.

В последнее время похожие жалобы на затянувшиеся ремонтные работы приходят в приемные депутатов затулинских округов Александра Бестужева и Дмитрия Колпакова. Поэтому они решили вместе с представителями «Горзеленхоза» и подрядчиком проинспектировать работы в сквере и рядом с магазином «Сибирь».

- Через пару дней все дорожки в сквере мы приведем в порядок, будет асфальтовое покрытие. Чуть позже из Екатеринбурга доставят лавочки, из Калининграда - светильники. Поставка задерживается. Полностью сквер будет оформлен к 15 сентября. После того, как мы завершим работы, «Горзеленхоз» займется озеленением, - рассказал директор подрядной организации Архип Заманов.

За ходом работ решили следить депутаты.

- Давайте договоримся встречаться раз в неделю до момента завершения работ. Так мы сможем увидеть, как идет процесс и какие сложности возникают у подрядчика, - предложил депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев. - Потому что жители обращаются к нам с вопросом о том, почему благоустройство длится все лето и до сих пор не завершено.

Александр Бестужев.

6,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ - НА СКВЕР

В скором времени подрядчики займутся преображением еще одной зеленой зоны на Затулинке. В общем стиле дисперсного парка изменится сквер рядом с магазином «Сибирь». Сумма, по контракту выделенная городом на его ремонт, - 6,7 миллиона рублей.

Работы пройдут в два этапа. Первый завершат в этом году, а второй - после 2023 года. Дело в том, что на территории зеленой зоны находятся нестационарные торговые павильоны, а по договору аренды они могут занимать землю и вести торговлю до 2023 года.

Дмитрий Колпаков.

- Мы планируем продолжить преображение зеленых зон в районе. Очень хочется, чтобы благоустроили аллею на улице Петухова. Но это чуть позже, потому что в городе есть и другие парки, скверы, которые нужно ремонтировать. Все зеленые территории должны быть развиты. Важно, что мы всегда внимательно следим, чтобы учитывались интересы жителей, их замечания и предложения по благоустройству, - отметил депутат Совета депутатов Дмитрий Колпаков.