«Единая Россия»: с 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100-процентную оплату больничного по уходу за детьми

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до 7 лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

- До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: тот, кто имеет стаж до 5 лет, получал 60% от заработка, от 5 до 7 лет - 80%, от 8 до 25 лет - 100% от заработка. Проблема в том, что молодые родители обычно имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах, - пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает 100-процентную оплату больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Проблема касалась всех регионов - родители направляли обращения в Совет матерей с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

- Некоторые указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему система так выстроена. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство за 60% от его стоимости, - указала она.

В связи с этим Совет матерей России обратился к депутатам «Единой России» с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, подчеркнула Татьяна Буцкая.

- Документ в итоге был оперативно принят. Фракция «Единой России» нас услышала, - заключила она.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский отметил, что партия планомерно продолжает работу по улучшению социально-экономической обстановки в стране.

- Ранее по инициативе депутатов «Единой России» был введен законопроект, обеспечивающий материнским капиталом семьи, в которых родился не только второй или третий ребенок, но и первенец. Это логично встраивается в систему по повышению материального благополучия каждой семьи. Самое главное, что родители перестанут беспокоиться о финансовой составляющей на время вынужденного больничного и смогут уделить все свои силы и время здоровью ребенка, что в конечном счете положительно скажется на здоровье нации, - отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости от трудового стажа.