Дело «агента Кэт», обокравшей ювелирный салон на 4 миллиона, передали в суд

Красотка окажется на скамье подсудимых. Фото: соцсети.

Кажется, в истории красотки, которая вынесла из новосибирского магазина сумку с золотом на 4 миллиона рублей, скоро поставят точку. Напомним, 29-летняя Катя Калугина устроилась в ювелирный салон, а потом, ограбила его. Сначала девушка уверяла: думала, что работала агентом под прикрытием, проверяла салон и не подозревала, что вляпалась в криминальную историю. Мол, просто искала работу:

- На меня вышел человек, который представился Александром. Встречались мы с ним на улице, он объяснял это так: «У нас еще нет офиса в Новосибирске. Мы из Москвы к вам приехали. И нам очень нужен сотрудник». Он очень много болтал. Говорил, какая надежная у них фирма, которая якобы называется ФБК (Финансовые и бухгалтерские консультанты), что у них есть офисы в столице и Питере. А суть их деятельности - аудит, проверка. В Новосибирске им требовались тайные проверяющие на заправку и в ювелирный салон. В последний меня и отправили, дали телефон директора, сказали: «Тебе надо устроиться туда продавцом». Говорили, чтобы все держала в секрете. Мы даже подписали договор о неразглашении коммерческой тайны, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Но потом во время проверки на полиграфе в программе «На самом деле» призналась:

— Они золото забирают, а возвращают поддельное, — раскрыла схему, в которой участвовала, Катя, добавив: — Меня подставили. Обещали премию 750 тысяч…

Но, разумеется, никакой премии девушка не получила, а оказалась в сентябре 2020 года под арестом: такую меру пресечения ей избрали на время следствия. Правда, прежде чем оказаться в руках правосудия, проехала на BlaBlaCar полстраны: задержали ее в Саратове.

Теперь красотка рискует долго не увидеть за своим окном чужие города:

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области.

Кате, согласно ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража», грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Парень Кати пытался доказать ее невиновность. Фото: соцсети.

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